Avslørt av hotellansatte – dømt til flere år i fengsel

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Et par fra Nordland er dømt til flere års fengsel etter at det ble funnet store mengder narkotika på hotellrommet deres i Sverige.

Hotellpersonellet oppdaget narkotikaen og tipset politiet, som fant over 5.000 tabletter med stoffet Alprazolam, nesten et kilo amfetamin, 200 gram cannabis og 30.000 svenske kroner i kontanter.

Pågripelsen av paret ledet politiet til å avsløre et større narkotikanettverk, og til sammen syv personer sto tiltalt i saken.

Mannen fra Nordland erkjente å ha kjøpt, transportert og oppbevart narkotikaen, men hevdet at stoffene var til eget bruk. Kvinnen erkjente ikke straffskyld, men innrømmet at hun visste at de skulle skaffe en mindre mengde narkotika.

Kvinnen er dømt til tre år i fengsel, mens mannen er dømt til tre år og fire måneders fengsel. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Det var hotellpersonellet som oppdaget narkotikaen og tipset politiet.

På hotellrommet fant politiet over 5.000 tabletter med stoffet Alprazolam, nesten et kilo amfetamin og nærmere 200 gram cannabis.

I tillegg ble det funnet ei veske med 30.000 svenske kroner i kontanter.

Pågripelsen av de to ledet politiet til å avsløre et større narkotikanettverk. Til sammen syv personer sto på tiltalebenken da saken startet i Östersund tingrett.

Politiet fant blant annet flere videoer på mannens mobiltelefon som han hadde sendt til flere bekjente via Snapchat. I videoene viser han den god del av de narkotiske stoffene han hadde fått tak i.

UFORSIKTIG: Den sikta mannen fra Nordland sendte videoer på Snapchat av narkotikaen han skal ha hatt planer om å ta med seg fra Sverige til Norge. Foto: Svensk politi

Visste ikke at det skulle være så store mengder

Mannen har erkjent at han kjøpte narkotikaen, transporterte den og oppbevarte den, men forklarte i retten at stoffene var til eget bruk.

Kvinnen erkjente ikke straffskyld. Hun innrømmer at hun visste at de skulle skaffe en mindre mengde narkotika, men at hun ikke var kjent med at mengden skulle være så stor.

Aktor mente at de to nordlendingene burde dømmes til fem år i fengsel.

Tingretten valgte å dømme paret fra Nordland litt mildere.

Kvinnen er dømt til tre år i fengsel, mens mannen er dømt til tre år og fire måneders fengsel.

I tillegg ble mannen som skal ha solgt de narkotiske stoffene til paret dømt til fengsel i fem år og fire måneder.