Det blåser en kraftig Sp-vind over det politiske Norge. Men få steder blåser den kraftigere enn i Andøy.

I kommunen hvor Senterpartiet fikk 10,7 prosent av stemmene for fire år siden, fikk de plutselig 70 prosent ved stortingsvalget for to år siden.

Og alt tyder på at Sp vil gjøre et meget godt valg også nå.

Ordførerkandidat Kjell Are Johansen (Ap). Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Årsaken til det kan langt på vei tilskrives en eneste sak: Stortingsvedtaket om å legge ned Andøy flystasjon.

Dette vedtaket er alle partiene på Andøy uenig i, men det er bare et parti som får uttelling, nemlig Sp.

– Vi er vant med å gå i motvind her på Andøy, men å drive valgkamp nå er virkelig ikke lett. Folk er så sinte at det overskygger alt annet, sier Kjell-Are Johansen, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet (Ap) i Andøy.

En fersk fylkesmåling fra NRK viser at Senterpartiet er Nordlands største parti med en oppslutning på 25,6 prosent. Arbeiderpartiet raser og kan gjøre et historisk dårlig valg.

NRKs siste nasjonale måling før valget: Ap og Høyre raser nedover

– Et sinne vi ikke klarer å stoppe

Johansen frykter årets kommunevalg blir et rent protestvalg. Partiene lokalt får svi for at partiene nasjonalt stemte for nedleggelse i Stortinget i 2016.

– Vi møter forståelse, men også et sinne som vi lokale politikere ikke klarer å stoppe, sier Ap-politikeren.

Dette sinnet har gjort at Ap lokalt ikke ser seg tjent med at partileder Jonas Gahr Støre kommer på besøk til Andøy, før etter valget, slik Aftenposten skrev sist uke.

– Vi forsøker å fortelle velgerne våre at dette ikke er en sak som avgjøres lokalt. Skal vi ha nok kraft til å kunne påvirke partiledelsen sentralt, må vi ikke forsvinne, sier Johansen.

LANG STRID: I 2016 vedtok regjeringen og Arbeiderpartiet å legge ned flystasjonen på Andøy etter forslag fra forsvarssjefen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Viktigste arbeidsplass

Kampflybasen er kommunens viktigste arbeidsplass. Men innbyggere og politikere mener også det rent sikkerhetspolitisk og økonomisk er helt feil å legge ned basen.

Jonni Solsvik fra Høyre har vært ordfører i Andøy i hele 20 år.

De siste årene har han jobbet febrilsk mot nedleggelsen. Han har vært i møter med sin egen regjering, forsvarsministeren, reist flere ganger til Oslo, skrevet innlegg og protestert høylytt.

– Vi har argumentert for at dette er en gal beslutning av mange grunner, sier han.

Jonni Solsvik (H), ordfører i Andøy over 20 år- Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Men Solsviks innsats har ikke imponert velgerne.

For fire år siden gjorde Høyre et kanonvalg og fikk 41,3 prosent av stemmene, men slike tall blir det neppe denne gangen. Ved stortingsvalget for to år siden fikk Høyre knapt nok velgere, og endte på 2,7 prosents oppslutning.

– Undervurdering av velgerne

Men til tross for at Solsvik har brukt store deler av sin våkne tid på å berge flystasjonen, synes han ikke at velgerne straffer ham på urettferdig grunnlag.

At hans egne i regjering og Arbeiderpartiet sentralt tilsyneslatende ikke vil høre på rasjonelle argumenter, har provosert folk i Andøy, mener den avtroppende ordførerveteranen.

– Sp sier at det har skjedd så store endringer etter at vedtaket ble gjort, at vedtaket burde reverseres. Regjeringspartiene og Ap har vist gjennom prosessen at de ikke erkjenner de åpenbare realitene og det er en undervurdering av velgerne. Det er nesten like ille som vedtaket i seg selv. Det føler jeg på selv også.

– Tror du Senterpartiet klarer å stanse en nedleggelse dere så langt ikke har klart?

– Det vil tiden vise.

– Har tatt tydelige standpunkt

Sp selv mener fremgangen skyldes to ting, ifølge ordførerkandidat Knut Nordmo.

Partiets standpunkt i saken om flystasjonen. Det faktum at de står alene igjen som opposisjonsparti i sentrum.

– Sp har tatt tydelige standpunkt, og det har folk lagt merke til.

I sitt partiprogram skriver de:

Vi vil fortsatt jobbe for å gi kunnskap og innsikt i hvorfor vi mener videreføring av Andøya Flystasjon gir mest og best forsvar for pengene i fremtiden. Andøy Senterparti

Om det holder for å redde den viktigste arbeidsplassen i kommunen, vil bare fremtiden vise.

Ordførerkandidat Nordmo vet heller ikke, men sier:

– Når vi ser hva som skjer og hva som rører seg rundt vedtaket, så henger det i løse luften. Tiden vil vise om det var lurt å legge ned flystasjonen.

BANNERE: I 2016 samlet innbyggerne på Andøya seg for å bevare flystasjonen Foto: John Inge Johansen / NRK