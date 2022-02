De siste tre dagene har Telia oppdaget et større svindelangrep mot norske mobilkunder.

– Stort trøkk, sier Øyvind Kristiansen, som jobber som svindelkontrollør i Telia Norge. Angrepet har fortsatt gjennom dagen i dag.

Telia har registrert mer enn 500.000 samtaler fra utlandet med tilsynelatende norske nummer.

Med tilsynelatende mener Telia at numrene ligner på norske mobilnummer.

– Samtalene kommer fra +47, etterfulgt av ni sifre, og ikke åtte, som er normalt i Norge. Samtalene kommer hovedsakelig fra 474- og 479 serien. Som er vanlig for norske mobilnumre, sier Kristiansen.

Likheten med vanlige norske mobilnumre gjør at sannsynligheten for at man svarer er høy. Derfor er det lett å la seg lure, ifølge Telia.

Håper på færre forsøk

Kristiansen forteller at flere mobilkunder har tatt kontakt med Telia de siste dagene og fortalt at de har besvart samtalene.

– De sier at når de besvarer samtalen er det en engelsktalende kvinne som opplyser at det er påvist et «security-breach on your national ID card» og at du skal «Push 1 to continue».

Hvis du trykker en 1 vil du mest sannsynlig bli satt over til en hyggelig hjelper som fisker etter personlig informasjon som BankID-koder.

– I verste fall vil prøve å stjele pengene dine, sier Kristiansen.

De klarte først i ettermiddag å få på plass en løsning som blokkerer disse anropene.

– Det vil forhåpentligvis bli mindre av dette fremover.

– Ikke farlig å svare

Han sier at det har vært farlig å svare på disse samtalene.

De råder kundene til å være varsomme og ikke oppgi sensitiv informasjon over telefon.

– Hvis noen utgir seg for å være banken din og virker mistenkelig, legg på og ring tilbake til oppgitte nummer på din personlige banks hjemmesider.

Mobiltrafikken som kommer inn til Telia kommer fra svært mange ulike leverandører.

– Aktørene som holder på med dette forsøker ulike måter å nå norske mobilkunder på, og har derfor tatt i bruk denne metoden for å slippe gjennom spoofing- og wangiri-filtrene våre.

Telia har tidligere sett denne metoden bli brukt til både massive antall samtaler og mer målrettede phishing-angrep med nummer som likner en banks hovednummer kombinert med sosial manipulering tidligere.

Vanskelig å stanse

Telia ønsker å løfte telefonsvindelen opp på et høyere nivå.

– Vi registrerer at Telenor har vært i media og sagt at de gjerne ville ha andre aktører og myndighetene på banen. Det stiller vi oss bak.

– Digital sikkerhet er ikke lengre et valgfag. Det handler om at vi alle må ta ansvar for egen sikkerhet på nett og mobil.

Det sier Thorbjørn Busch, sikkerhetsrådgiver i Telenor, og fortsetter:

– Det må et felles kunnskapsløft til i samfunnet for å ruste oss for den nye digitale hverdagen, som dessverre også inkluderer mye nett-kriminalitet. Her er digital folkeopplysning er en viktig nøkkel for å gjøre nordmenn i stand til å håndtere de hverdagslige utfordringene mange opplever.

Denne gang slapp Telenors kunder unna svindelen. Årsaken er at selskapet allerede hadde blokkert oppringninger fra de aktuelle nummerseriene.

– Dette er bare nok et angrep. Neste gang kan det være Telenor som ikke får stoppet oppringningene med en gang.

I toppen

Som NRK tidligere har omtalt, er Norge på svindeltoppen.

Thorbjørn Busch er sikkerhetsrådgiver i Telenor. Foto: Jan Tore Eriksen

Globalt stanset Telenor alene 282 millioner svindelanrop i 2021. 42 millioner av dem var på vei til Norge.

Busch mener det er tre årsaker til at nettopp nordmenn er utsatt.

– Det ene er at vi er ett av de rikeste landene i verden. Dermed er det stor sannsynlighet å treffe en med betalingsevne.

– Det andre er at vi er et av de mest digitaliserte landene i verden. Vi er flinke til å ta i bruk smarttelefonene våre, applikasjoner og kommunikasjonsplattformer hvor bakmennene er til stede.

– Det tredje er at vi tror det beste om hverandre.