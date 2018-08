Opplever kraftig økning i antall båtturister i Lofoten: – Har vært dårlig med nattesøvnen

Folk kommer fra hele verden for å oppleve den spektakulære naturen i Lofoten. Og ikke bare langs landeveien. Også til sjøs øker trafikken kraftig.

Rune Pedersen er skipsfører på redningsskøyta Sundt Flyer, og har knapt sett flere båter i Lofoten enn i sommer.

– Det blir basert på mitt personlige inntrykk, men jeg tror ikke jeg tar feil om jeg sier at antall båter som kommer til Lofoten har tredoblet seg på fem år, sier Pedersen.

– Det ser vi på flytebryggene og båtplassene som det er mulig å leie. I havna her i Svolvær er det fullt.

Lofoten er kjent for sin flotte natur, og mange kommer sjøveien. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Må bygge ut i havnene

Det stiller nye krav til infrastrukturen.

Havnesjef Ole Osland i Vågan Havnevesen KF har tidligere fortalt til Lofotposten, at de merker den økte pågangen.

– Lofoten er et øyrike, og er derfor en yndet destinasjon for båtturisme, sier reiselivssjef Elisabeth Dreyer. Foto: Tommy Andreassen

Spesielt fra aktører innen reiselivet, som ønsker seg kaiplass i Svolvær. Derfor har de sett seg nødt til å utvide med to nye flytebrygger, et arbeid som starter i august.

Reiselivssjef Elisabeth Dreyer sier til NRK at trenden er tydelig.

– Lofoten er et yndet sted for båtturisme, og trafikken er økende. Vi ser at vi må ta denne typen turisme på større alvor. Potensialet er stort.

– Båtfolket er en stor gruppe som legger igjen penger i Lofoten, og benytter seg av tjenestene her, sier Dreyer.

Flere redningsoppdrag

Skipsfører Rune Pedersen, her på jobb i Middelhavet på RS Petter Henry Von Koss. Foto: Privat

En økende mengde båtturister betyr dog også flere redningsoppdrag. I fjor på denne tiden var det registrert 197 oppdrag i Nordland, mot 206 i år.

Det betyr lange dager for redningsmannskapet. Pedersen gir uttrykk for at det tidvis har vært dårlig med søvn om natta.

– Det har vært så som så med nattesøvnen. Folk kjører gjerne sent om kvelden og om natten. De får stopp og ber om hjelp, sier Pedersen.

På landsbasis viser tallene at redningsskøytene aldri har måttet rykke ut så hyppig i løpet av en enkelt sommer.

Slep av seilbåt i natten ved Hamarøy. Foto: RS Sundt Flyer

Oppgangen er på 17 prosent, eller 510 oppdrag, denne sommeren. Det viser oversikten fra Redningsselskapet.

En sommer med mye godt vær får skylden. Totalt har landets 51 redningsskøyter håndtert 3496 oppdrag.

Glad for å ha unngått de alvorlige ulykkene

I Lofoten er det som regel turistene, og ikke de fastboende som trenger hjelp. Skipsfører Rune Pedersen opplever likevel at de langt fleste har godt båtvett.

– Kunnskapsnivået til de fleste er ganske bra. De oppdragene vi får, handler ofte om motortrøbbel. Vi har tilfeller der folk har mistet rorene og propellene sine midt på fjorden.

Til tross for en hektisk sommer har det vært få av de styggeste ulykkene i Norge denne sommeren.

Redningsskøytene har reddet 23 liv, berget 41 båter fra forlis og deltatt i 708 søk- og redningsoppdrag (se fylkesoversikt nederst i artikkelen).

Slep av fiskebåt i sommer. Foto: RS Sundt Flyer