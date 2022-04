– Uten bildebevis hadde jeg havnet i saksa. Det ville blitt ord mot ord, sier Tore Lauritzen fra Bodø.

I november i fjor måtte han ha bilen sin på verksted. Gjennom verkstedet fikk han utlevert en leiebil.

Tore Lauritzen fra Bodø fikk han utlevert en leiebil med skader. Senere ville bilutleieren ha erstatning for de samme skadene. Foto: Privat

Før overtakelse tok han en runde rundt bilen. Da han oppdaget en bulk på førerdøra, fikk han en innskytelse. Han tok opp mobilen og tok en serie bilder av bilen.

Det skulle vise seg å være et smart trekk.

Etter noen dager leverte han tilbake leiebilen. Ikke lenge etter mottar han en e-post fra utleiefirmaet.

Fra: Damage damage@sixt.no Til: Tore Lauritzen Sendt: 16. november 2021 Emne: Sixt-Bilutleie Nordland AS RA God ettermiddag, Tore Du har nå mottatt en automatisert mail i forbindelse med innlevering av din leiebil hos Sixt Bilutleie. Bilen er blitt sjekket inn og det er registrert ett avvik i bilens tilstand i forhold til når den ble utlevert. Saken vil bli undersøkt nærmere og du hører fra oss i løpet av kort tid. Vedrørende din leie fra Sixt Bodø Lufthavn RA XXXXXXXXXXX. I dette tilfellet ble det registrert en ny skade. Skaden som ble oppdaget var: Liten bulk på førerdør, bilder av skaden er vedlagt. I henhold til leiekontrakt skal innsjekk skje senest 6 timer etter innlevering og kunde skal varsles innen 24 timer (innenfor stasjonens åpningstider). Ved utsjekk ble det informert om skadeskjema som viser status på leiebilen med våre oppføringer. Her opplyser vi om at leiebil må sjekkes mot skadeskjema og eventuelle avvik må varsles om før bilen blir tatt i bruk. Vi anbefaler også at det tas bilder av leiebilen. Er ikke skader som avviker fra skadeskjema varslet om, eller tatt bilde av, så ansees signert skadeskjema som dokumentasjon på bilens tilstand ved avhenting. Vedlagt til vår epost finner du: Bilder av skaden Signert leiekontrakt / Signert skadeskjema Skademelding Ved motpartsaker krever vårt forsikringsselskap en skademelding og vi vil be deg om å fylle ut denne. Spørsmål om skyld og ansvar for egenandel avgjøres av forsikringsselskapet basert på skademeldingen. Har du ikke kjennskap til skaden kan denne ha blitt forårsaket av andre når bilen har stått parkert. Vi ber deg da om å opplyse oss om dette, og det kreves ikke skademelding. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke endrer ansvarsforholdet for skaden. Vi ber om at skademelding eller andre opplysninger i saken sendes til oss pr. epost innen 3 virkedager. Har vi ikke fått noen tilbakemeldinger innen denne fristen vil vi belaste egenandel og sende en kvittering for dette. Hvis du har forsikring for egenandel på leiebil gjennom en tredjepart eller din reiseforsikring og trenger ytterligere dokumentasjon vil vi være behjelpelig med å fremskaffe denne. Vi ber om at alle opplysninger eller spørsmål sendes som svar til denne epost og at innhold og emne ikke endres. Med vennlig hilsen/Best Regards XXXXXX X. Sixt rent a car Norway Autoleie AS

Lauritzen skriver et svar, og legger ved bildene som dokumenterer at bulken på var der før han tok ut bilen.

17. november får han en ny e-post fra utleiefirmaet:

Fra: Damage damage@sixt.no Til: Bilkunde i Bodø Sendt: 17. november 2021 Emne: Sixt-Bilutleie Nordland AS RA Hei Tore, Takker for tilbakemeldingen. Dette var ikke bra! Vi følger opp mot avdelingen og sletter selvfølgelig denne saken. Vi beklager. Ha en fin dag. Med vennlig hilsen/Best Regards XXX X. Sixt rent a car Norway Autoleie AS

Lauritzen forteller at han også ringte til utleiefirmaet sentralt.

– De beklaget det som hadde skjedd, og sa det var en glipp fra deres side.

Han er glad det løste seg, men stiller seg uforstående til hvordan det kunne skje.

– Bulken på bildøra var veldig synlig. Det er rart at den ikke hadde blitt oppdaget.

Men noen måneder senere gjentok historien seg.

La seg flat

I slutten av mars i år får Lauritzen behov for å leie bil igjen.

Denne gangen oppsøker han Hertz i Bodø.

Denne gangen vet han hva han må gjøre. Han tar en rekke bilder av bilen før han signerer på leiekontrakten.

Samme dag som han leverer tilbake bilen, dukker det en e-post opp i innboksen hans.

Fra: Hertz Bodø DT Til: Bilkunde i Bodø Sendt: 29. mars Emne: Skade på leiebil YF 15598 Hei. Vi har dessverre oppdaget en liten skade på bilen du leide av oss. Vennligst følg vedlagte link til vårt skadesystem for detaljer. Med vennlig hilsen XXX-XXXXX XXX bodo@hertz.no Jordbruksveien 41 8007 Bodø Hertz. We’re here to get you there.

På nytt må Lauritzen opplyse et bilutleiefirma at skaden var der da han hentet bilen. Og legge ved bildedokumentasjon.

– De la seg flat med en gang. De sa at feil kan skje, og at det ikke var alt de fikk med seg.

I ettertid har Tore Lauritzen reflektert litt over det han har opplevd. Ingen av sakene gikk så langt i systemet at han fikk noen regning fra utleiefirmaene.

– Jeg fikk ikke erstatningskrav fordi jeg kunne bevise at det ikke var min skyld. Hadde jeg ikke hatt bildene, kunne jeg endt opp med å betale for lakkskader og bulk. Det ville nok blitt ganske dyrt, sier han.

Og legger til:

– Det er spesielt. Jeg sitter igjen med en følelse at dette er noe utleiefirmaene spekulerer i. Eller er de bare sløve? De skal jo fylle ut skjemaer som beskriver tilstanden på bilen før de leverer den ut. Det er jo ikke sikkert at de får den reparert før de får den leveres ut igjen. Men da må jo skaden registreres, mener han.

Nå har han et klart råd til alle som skal leie bil.

– Ta bilder rundt hele bilen. Fotografer alle hjørner, dører foran og bak og bagasjelokk.

Sixt: – Opptatt av å levere kvalitet

NRK har stilt flere spørsmål til bilutleiefirmaene Sixt og Hertz. Under kan du lese svarene.

Markedssjef Ingvild Torp Pedersen i Sixt Bilutleie beskriver saken Tore Lauritzen har opplevd utrolig kjedelig.

– Våre utleieagenter skal oppfordre alle våre kunder å ta bilde av bilen ved utlevering, samt at de får utlevert et skadeskjema med registrerte skader som de må godkjenne før de kjører av gårde, sier Ingvild Torp Pedersen i Sixt. Foto: Sixt Norway

– Mest for kunden, men også for oss da vi er veldig opptatt av å levere kvalitet. Vi ønsker at alle kunder skal føle seg trygge og godt ivaretatt når de leier bil hos oss.

Videre sier hun at det er veldig bra at kunden hadde bilder, og kunne vise til at dette ikke var en skade han hadde forårsaket.

– Skader er absolutt ikke noe vi spekulerer i, og som et seriøst internasjonalt bilutleieselskap vil vi aldri tjene på å gjøre kunder utrygge. Skader er ikke noe vi tjener penger på, heller motsatt. Vi jobber hele tiden med å forbedre prosesser og tar saker som dette veldig seriøst internt hos oss.

Hertz: – Beklagelig

Også Hertz bilutleie beklager det kunden i Bodø har opplevd.

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Hallvard Nerbøvik opplyser at bilene blir grundig sjekket etter bestemte og omfattende rutiner både før og etter utleie.

Bilens tilstand skal deretter dokumenteres, og eventuelle nye skader, som det er snakk om i dette tilfellet, skal føres inn i bilen «skadelogg» før utleie.

– Kunden skal ha fått tilgang til bilen status før utleie, om dette ikke er gjort så er det et menneskelig avvik fra vår side, sier Hallvard Nerbøvik i Hertz. Foto: Hertz

– Jeg ikke skjønne annet enn at det har skjedd en feil eller glipp hos en av våre ellers så dyktige Hertz-kolleger.

Han synes det er leit at kunden sitter igjen med følelsen av at bilutleiefirmaene bevisst prøver å dytte gamle skader på bilene over på nye kunder.

– Vi skal gjøre det som står i vår makt for at både denne kunden og alle våre andre kunder ikke sitter igjen med denne følelsen. Det er overhodet ikke bærekraftig for oss å spekulere i dette. Vi gjør alt som står i vår makt for å bli bedre på våre rutiner, være transparente og ha en tett og god dialog med våre kunder.

Er mer forsiktig

Tore Lauritzen lurer også på om det er andre bilutleiekunder som har opplevd det samme som han:

Selv har han blitt mer bevisst på det han foretar seg.

– Jeg vet jo hvor fryktelig dyrt bilreparasjoner kan bli. Det er ikke alle som kan ta en slik regning ut fra egen lomme.

