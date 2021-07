Håkon Jacobsen bor i Oslo, men har familie i Nord-Norge.

Planen er å dra med fly til Evenes i ferien og besøke foreldrene som bor i Skjomen utenfor Narvik. Han var egentlig tidlig ute med å sjekke prisene:

– Vi sjekket for halvannen måned siden. Da var det 12.000 for å leie en bil. Jeg trodde det var feil, så vi la det litt fra oss.

Nå nærmer det seg avreise, og da skulle han sjekke prisene på nytt:

– Vi skal oppover nå i månedsskiftet juli/august, og da var det gått opp til 14.000 for den minste bilen. Det er helt sykt!

– Hvor lang tidsperiode så du på da?

– Det var fem dager. Jeg har siden pratet med flere som har sagt at det egentlig bare er å gi opp, sukker Jacobsen.

Ti ganger prisen for flybillett

NRK forsøkte å søke etter bil på flyplassen der fra 30. juli til 4. august, altså fem dager.

Håkon ser med fortvilelse på prisene for leiebil. Foto: Privat

Laveste pris oppgis til ca. 14.000 om man betaler ved henting, og 12.600 om man betaler ved bestilling. Dette hos Avis. Hertz har ingenting ledig for perioden.

– Jeg reiser sammen med de to ungene mine, og tur/retur ble det 1400. Vi snakker altså betale 10 ganger flybilletten for leiebil!

Selv tror Jacobsen de høye prisene skyldes to forhold:

– Det er sikkert en kombo av at det er nordmenn, så da skrur vi prisene opp. Men også at de har tjent dårlig det siste året, og dermed prøver å ta igjen det tapte.

– Uansett hva grunnen er så ender det med å bli kjipt for oss vanlige folk.

Slik så prisene ut hos Avis på Evenes i valgt periode. Søket er gjennomført lørdag kveld 10. juli. Foto: Skjermdump

Kollektivtilbud og alternative kilder til å leie bil, som Uber og Nabobil, er også mangelvare mange steder i Nord-Norge, påpeker han.

– Dit vi skal er det ikke noe som heter kollektivtrafikk. Vi kommer oss ikke rundt uten bil. Spesielt nå om sommeren, når skoleruta ikke går.

NRK har vært i kontakt med Avis med spørsmål om hvorfor prisene er så høye, men de har ikke ønsket å besvare NRKs spørsmål. I stedet viser de til en pressemelding de sendte ut tidligere i sommer.

Enormt stor etterspørsel

Stian Meland, daglig leder i Bilutleie Nordland, styrer med utleie i Svolvær, Leknes, Evenes og Bodø. Alle stasjonene har bra trøkk, og de er tilnærmet utsolgt.

– Jeg har til og med fått inn 50 biler mer enn det jeg hadde budsjettert med, sendt oppover fra sør i landet. Det er helt Texas.

Han beskriver en enorm stor etterspørsel. Når NRK gjengir litt av historien til den fortvilte småbarnsfaren over, og spør om de høye prisene, forteller Meland:

– Jeg skal være så ærlig å si at det er en kombinasjon av det året som har vært nå, vi har lidd store tap. Så er det vanskelig å få tak i bil for det første.

– Og man vet jo ikke hva som skjer til høsten og utover vinteren. Om vi får nordlysturisme og vinterturisme generelt. Eller hvordan reisemønstret for bedrifter blir. Om det blir Teams-møter, eller å reise ut.

– Så er det enormt stor etterspørsel. Det blir samme som med hotell og flybilletter og slike ting. Når ting begynner å bli utsolgt er prisene høye.

Han tror likevel prisene ikke er stort mer enn 10 prosent høyere enn i fjor.

– Forskjellen i år er at vi har blitt raskere utsolgt. I fjor var folk tettere på med å bestemme seg om det ble Norgesferie. Men i år har folk vært mer bevisst på at det blir Norgesferie.

Anbefaler å ringe aktørene

– Hvis jeg skal leie bil ei uke i Lofoten for eksempel, hva må jeg ut med nå?

– I Lofoten er ikke prisene like høye som Evenes og Bodø. Men ikke langt unna. Men for en i polo-størrelse må en nok ut med 12.000-13.000 kroner for ei uke.

– Hva vil du si til familier som blir fortvilt over de høye prisene?

– Jeg vil anbefale å ringe og høre hos aktørene. Det kan hende de har et gap på noen dager. At det er noe ledig, selv om det ser utsolgt ut. Og er man bare to stk. og kan leie en varebil eller lignende, er det enklere. Vi forsøker å hjelpe alle som tar kontakt.

Hos Herz svarer salgsdirektør Jonas Rellsve at prisene styres av tilbud og etterspørsel.

– Akkurat nå befinner vi oss i en situasjon hvor mange nordmenn reiser til Nord-Norge, samtidig som vi på grunn av lettelser i innreiserestriksjonene opplever en økning fra andre markeder i tillegg. Som et resultat opplever vi lokale utfordringer med å dekke etterspørselen, noe som igjen påvirker markedsprisene.

Bedre kapasitet i sør

Til sammenligning ser de at det i andre områder er bedre kapasitet og mindre etterspørsel.

– Som for eksempel Oslo hvor det er god tilgjengelighet på bil og vesentlig lavere markedspriser gjennom juli og august hos de fleste aktørene.

Han sier de skulle ønsket at de hadde hatt bedre kapasitet i enkelte områder i sommer.

– Men vi håper kunder forstår bransjens utfordringer med å spå reisetrender under en pandemi.

– Du nevner Nord-Norge; er det andre regioner dere ser høy etterspørsel også?

– Vi har få flåteutfordringer i de fleste regioner og generelt sett er det Nord-Norge som opplever kapasitetsproblemer nå. Det finnes sikkert enkeltstående lokasjoner andre steder i landet som kan ha noe begrenset flåte, men som landsdel er det Nord-Norge som har hatt høyest etterspørsel.

NRK informerer: Håkon Jacobsen som er intervjuet i artikkelen har tidligere jobbet ved NRK Nordland, men er ikke lenger tilknyttet redaksjonen.