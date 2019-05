Oppblomstring av alger har skapt store problemer for oppdrettere i Troms og Nordland. Enorme mengder laks har rett og slett blitt kvalt.

Det jobbes på spreng for å få oversikt over situasjonen. Det som er mulig å slakte, blir slaktet før det er for sent. Død fisk blir hentet opp i store mengder.

Ballangen Sjøfarm er spesielt hardt rammet, og daglig leder Ottar Bakke beskriver situasjonen som svært alvorlig nå.

– Vi har mistet 2,7 millioner fisk, vel 3000 tonn. Det er godt over 50 prosent av fisken vi har.

Han sier de har hatt fokus på begrense tapene.

– Vi får komme tilbake til tallene, men det blir fort verdier for mellom 150 og 200 millioner kroner.

Tusenvis av laks bukker under

I går var totalt fire selskaper rammet av algene.

Janne Andersen, regiondirektør i Fiskeridirektoratet, forteller at algene sprer seg til nye områder.

I Nordland har algefronten mandag trukket seg vestover ut Ofotfjorden. Det førte til at to nye lokaliteter ble rammet i dag.

– Det så ikke så alvorlig ut i begynnelsen. Men på det ene stedet ser det ut til at algene har tatt knekken på opp mot 15.000 laks.

Vil spre seg

Mer og mer fisk dør i ytre deler av fjorden, ifølge en oppdatering.

Forskerne forventer at algene vil spre seg videre tirsdag. Ifølge prognosen så langt vest som til Årsteinen.

Slakteklar fisk har blitt kjørt ut med brønnbåt i flere dager allerede. Ekstra båter og mannskap har blitt hentet inn for å få opp død fisk. Foto: Ballangen Sjøfarm

– Oppdrettere har iverksatt tiltak og vurderer hva de kan gjøre fra time til time, sier Andersen.

– Slik oppblomstring er vanskelig å forutse. Det kommer som julekvelden på kjerringa. Vær og vind vil kunne påvirke utbredelse og varighet.

Forsker ved Havforskningsinstituttet, Lars-Johan Naustvoll, sier at det mest sannsynlig er snakk om alger i gruppen chrysochromulina.

– Dette er alger som produserer en gift som rammer cellene i fiskens gjeller, slik at fisken ikke får oksygen, sier Naustvoll.

Ansatte står på

Ottar Bakke ved Ballangen Sjøfarm forteller at de ansatte står på for å håndtere situasjonen.

Ottar Bakken, daglig leder Ballangen Sjøfarm. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

På den ene av selskapets lokaliteter har tre-firedeler av fisken bukket under. Totalt cirka 2700 tonn. På lokaliteten med nyutsatt smolt ligger dødeligheten på mellom 70 og 100 prosent.

– Det har gått i ett, og situasjonen er enda ikke avklart. Vi balanserer på en knivsegg med tanke på den lokaliteten med fisk som er slakteklar.

Han husker tilbake til forrige gang det var algeoppblomstring i området. Det var i 1991.

– Den gang var det fra midten av mai og til slutten av juni.

Selskapet er forsikret, og Bakke sier de skal «stå han av».

– Vi har stått i stormer før, og skal ri av denne stormen også.