De seneste årene har forekomsten av pukkellaks økt kraftig i norske elver.

Fisken kan skape flere problemer dersom et stort antall kommer opp i elvene. Da kan den nemlig utrydde andre fiskearter.

Nå ønsker flere å fiske pukkellaksen før den lager ugagn. Men selv ikke det er problemfritt.

Gir drahjelp til sjøfiskerne

Knut Haugen er fisker i Bodø og nestleder i Norske Sjølaksefiskere. Haugen mener det er på tide at yrkesfiskere får fiske den gode matfisken.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Man kan ikke presentere den som en vederstyggelighet. Man må presentere den som en flott ressurs. En matressurs, sier Haugen.

Pukkellaksen er svartelista og er ikke ønsket i Norge.

Haugen mener det er sløseri at pukkellaksen blir fisket i elevene og brukt til dyrefôr eller gravd ned.

– Tror du det er et marked for at folk vil spise pukkellaksen?

– Ja. Det gjenstår å se. Den har blitt snakket ned så det holder. «Det er ikke mat» påstås det. Men om man endrer fokus og presenterer den som den egentlig er, en flott matressurs, tror jeg det kan endre seg.

Fiskeren har flere ganger smakt pukkellaksen og beskriver det som en utmerket vare.

Knut Haugen drahjelp fra tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Høyres tidligere fiskeriminister, Odd Emil Ingebrigtsen, har ikke glemt av den forhatte pukkellaksen. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Vi ønsker å få utnytte den matressursen som pukkellaksen er. Og da må den fanges i sjø før den begynner å gå opp i elvene. Hvis vi skal vente til den begynner å gå opp i elvene, er den ikke brukbar som mat lengre.

Fakta om pukkellaksen Ekspandér faktaboks Pukkellaks (ofte kalt russelaks) hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet. Gjennomsnittsvekta er om lag 2 kg for moden laks. Den modne hannen får en pukkel på fremre del av ryggen. Både hunnen og hannen har hvit underside, grågrønne sider og nokså store flekker på rygg, sider og hale. På 1960-tallet begynte pukkellaksen å spre seg til nordnorske elver etter at den var satt ut på Kolahalvøya i Russland. 20.029 pukkellaks ble registrert fanget i Norge i 2019, mot 6594 i 2017. Pukkellaksen har en toårig livssyklus, og både hanner og hunner dør etter gyting. I Troms og Finnmark er pukkellaksen mest tallrik, men den er også registrert i elver helt sør til Oslofjorden. Kilde: Nina og Artsdatabanken

Vil fiske med kilenot

I dag foregår laksefiske i sjø med kilenot, eller krokgarn som er tillatt i deler av Finnmark.

Nå vil Norske Sjøfiskere at også pukkellaksen skal fiskes med kilenot.

Det kan fiskes etter pukkellaks med stang og håndsnøre. Men det er flere steder hvor det ikke åpnes for fiske etter pukkelaks med kilenot og lakseverp.

Laks fanget i kilenot Foto: Tor Fredrik Næsje

Men hvorfor er det ikke lov å fiske pukkelaksen med kilenot?

Flere er redd for at fiske på pukkellaks vil gå utover villaksen, i og med at det ikke er mulig å skille mellom artene før de allerede er oppi garnet.

I dag er villaksen på Norsk rødliste og er vurdert å være nær truet. Mengden laks som hvert år kommer fra havet til Norge er mer enn halvert siden 1980-tallet.

Her er laksen borte eller redusert Ekspandér faktaboks I elv etter elv endres reglene for norsk vannkraft. Dette gjelder i 187 vassdrag, og 87 av elvene har laks. For femti år siden fikk kraftverkene få eller ingen krav til vannføring. Det ble bestemt at reglene kunne endres på nytt etter femti år. NRK har sett nærmere på de 87 elvene som er eller har vært lakseførende. På sin vandring fra havet til elvene trues villaksen av både lakselus og rømt oppdrettslaks. Når den kommer til elevene kan det være en ny trussel: Lite vann. Det har fått konsekvenser for laksen i disse elvene: Møre og Romsdal: Laks er borte: Aura

Tusseelva Laks er redusert, vannkraft har spilt en sentral betydning: Tafjordvassdraget: Tafjordelva

Litledalselva

Eira

Surna

Todalsvassdraget: Toåa

Svorka/Bævra: Bævra Vestland: Laks er borte: Maurangervassdraget: Austrepollelva Laks er redusert, vannkraft har spilt en sentral betydning: Arnafjord og Viksvassdraget: Vikja

Aurlandsvassdraget: Aurlandselva

Jostedøla: Jostedalselva

Jølstra

Bøfjordvassdraget: Bøelva

Eidsfjordvassdraget: Eio

Bergdalsvassdraget: Daleelva

Eksingedalsvassdraget: Ekso

Teigdalsvassdraget: Teigdalselva, Torfinno, Bolstadelva

Vetlefjordelvi Trøndelag: Laks er borte: Sørdalselva/Arnevikselva: Arnevikselva Laks er redusert, vannkraft har hatt en sentral betydning: Teksdalsvassdraget: Teksdalselva

Mossa

Gaulavassdraget: Lundesokna

Søavassdraget: Søa Nordland: Laks er borte: Sagelv- og Muskenvassdraget: Muskenelva

Sulitjelmavassdraget med Laksåga: Laksåga i Nordalen.

Sørfjordvassdraget: Austerdalselva

Blokkenvassdraget: Blokkelva, Eidelva, Innerdalselva. Laks er redusert, vannkraft har hatt en sentral betydning: Røssåga: Røssåga, Leirelva, Bjerka

Ranavassdraget: Ranaelva, Plura, Tverråga

Kobbelvassdraget: Kobbelva, Gjerdalselva

Storelva på Hinnøy: Storelva

Åbjøra overfor Åbjørvatnet. Kraftselskapet er ikke enig i at bestanden av laks er redusert. Statsforvalteren i Nordland mener lav vannføring påvirker fiskeproduksjonen negativt.

Skjoma. Rogaland: Laks er borte: Tauvavassdraget Laks er redusert, vannkraft har hatt en sentral betydning: Årdalselva

Ulla-Førre: Ulla og Førreåna

Hellelandsvassdraget: Hellelandselva Agder: Laks er redusert, vannkraft har hatt en sentral betydning: Sira-Kvinavassdraget: Kvina

Sira-Kvinavassdraget: Åna-Sira Vestfold og Telemark: Laks er redusert, vannkraft har hatt en sentral betydning: Seljordsvassdraget: Bøelva

Hjartdøla: Heddøla

Skiensvassdraget: Skienselva fra Klosterfoss Finnmark: Laks er redusert, vannkraft har hatt en sentral betydning. Pasvikelva NRK har laget oversikten basert på opplysninger fra vannregionene, fiskeforvaltere, fra Lakseregistret hos Miljødirektoratet, fra faktaark fra Nasjonal gjennomgang for vassdrag og forskere. Vi har også sett på statistikk for fangstene for hver elv på Statistisk Sentralbyrå. Og vi har sett den siste rapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning for 2021. Her kan du sjekke din elv. Gjennom flere tiår har det vært en negativ utvikling i bestanden av laks i de 449 norske lakseelvene. Villaksen ble rødlistet i Artsdatabanken i fjor. Bestanden av villaks er halvert siden 1980–tallet. De største truslene mot laks er vurdert å være rømt oppdrettslaks og lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett. Vannkraft og andre fysiske inngrep er også store trusler som reduserer laksebestanden. Pukkellaks er en ny trussel. Også sur nedbør har redusert bestanden i en del elver. Av de 449 lakseelvene i Norge er 159 berørt av vannkraft. 27 prosent av vassdragene er vurdert å ha høyeste grad av påvirkning på laksen. Det viser tall NRK har fått fra Miljødirektoratet basert på den siste rapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. I andre elver kan påvirkningen fra vannkraften være langt mindre. På en skal fra 0-3, er 82 prosent av lakseelvene med vannkraft vurdert å ha påvirkningsgrad 1 eller høyere.

Haugen tror det er mulig å unngå fiske av villaks samtidig som man tar pukkellaks.

– Vil villaksen bli sårbar hvis dere fisker på pukkellaksen og den kommer inn i nota?

– I kilenoter kan vi sette ut villaks eller atlanterhavslaks med tilnærmet hundre prosent overlevelse, sier Knut Haugen.

Pukkellaksen kan ha med seg sykdomsorganismer som smitter andre fisk. I tillegg sprer arten seg raskt og kan både endre og forstyrre laksens atferd. Foto: Hanne Wilhelms

– Svaret er ikke bra nok

Tidligere i sommer tok Høyre politiker Bård Ludvig Thorheim opp problemstillingen i Stortinget.

Torheim stilte spørsmål om det var mulig å legge til rett for sjøfiske av pukkellaks for sesongen 2023.

Arbeiderpartiets klima- og miljøminister, Espen Barth Eide, besvarte Torheims spørsmål.

Eide orienterte om at Miljødirektoratet har bedt en nasjonal kompetansegruppe om å vurdere muligheter for uttak av pukkellaks i sjøen.

Tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen er skuffet over svaret.

– Det er ikke bra nok. Det holder ikke å følge situasjonen nøye og nedsette en arbeidsgruppe.

– Dette er et helt opplagt fornuftig tiltak, som nå reelt sett må vurderes av regjeringen. Saken kommer til å bli fulgt opp i Stortinget, sier Ingebrigtsen.

Miljødirektoratet skriver i en e-post at de ikke utelukker fiske av pukkelaks i sjø, men at dette må skje på en måte som ikke setter villaksen under ytterligere press.

– Per nå vet vi at all pukkellaksen på et tidspunkt skal opp i elvene og at det er her ved elvemunningene vi sannsynligvis vil få mest igjen for utfiskingstiltak. Foto: EILIF ASLAKSEN / EILIF ASLAKSEN

Eide understreker i en e-post at det ikke er tvil om at pukkellaksen er et miljøproblem, som det haster å finne en løsning for.

– Det er mange som ønsker uttak av pukkellaks i sjø, og vi har fortsatt alle løsninger på bordet. Men det er viktig at man finner løsninger som tar hensyn til problemet med bifangst og dødelighet for atlantisk laks, slik at vi ikke setter bestanden av villaks under ytterligere press.