Ole Dalen fra Bodø er en relativt kjent skikkelse i paraglidermiljøet.

Han fikk sin første paraglider i 1995, og har 25 års erfaring i lufta.

Dalen har flydd over hele verden. Blant annet Japan, Marokko, Israel og USA.

Ett sted har imidlertid bare vært en flydrøm.

Inntil nå.

– For å kunne fly over Nordkapplatået må forholdene være helt perfekte. Jeg har lenge tenkt at «det er lov å drømme», forteller Dalen, som for tiden er på ferie i Finnmark.

Farlig

Som tidligere journalist i NRK Nordland har Dalen laget flere videoer fra kjente naturperler i fylket.

Som denne fra De syv søstre på Helgeland, som har gått som farsott på Facebook:

Eller denne, fra fjellet Torghatten:

Når Dalen nå har flydd over Nordkapplatået, var det et resultat av nøye planlegging.

– Det er bare én vindretning som gjør det mulig å fly over der. Vinden kan ikke være for sterk eller for svak. Da kan det bære rett ned i havet.

Nøye planlagt

Planlegginga startet to uker i forveien. Kart og værmelding ble studert.

Her flyr Dalen paraglider over Nordkapp. Foto: Ole Dalen

Flyturen måtte skje fra vik på vestsida av platået, fant Dalen ut.

– Det er veldig få start- og landingsplasser på Nordkapp. Kysten gjør det spesielt farlig å fly her, og det er alltid en risiko for å havne i havet.

– For en uerfaren er dette en ekstremt farlig tur. Det er en grunn til at ingen har gjort dette tidligere.

– Hadde du en plan i tilfelle det skulle gå galt?

– Jeg hadde planlagt nødlandinger, og hadde både en plan B, C og D.

– Spektakulært

Selv om turen var risikofylt, sier Dalen han tok de forholdsreglene som var nødvendig for å gjøre turen forsvarlig.

Turen, som totalt tok 15–20 minutter, ble utsatt flere ganger før forholdene var ideelle.

Han sier dette er blant hans mest spektakulære flyturer.

– Det var vanskelig å nyte turen, for jeg måtte være sinnssykt konsentrert mens jeg var i lufta. Da jeg landet var jeg veldig fornøyd over å ha fått dette til!

– Hva vil du si til dem som oppfatter dette som dumdristig?

– Det ligger ekstremt mye planlegging og erfaring bak. Dette er ikke for hvem som helst. Jeg ville ikke flydd der, hadde det ikke vært for den erfaringen som jeg har.

Det er bratt utenfor Nordkapp. Foto: Ole Dalen

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Norges Luftsportforbund, men de ønsker ikke å si noe om saken.

Men NRK har snakket med flere med god kjennskap til luftsportmiljøet, som ikke har hørt om at noen har flydd over Nordkapplatået tidligere.

Guro Bjerk fra Tana. Foto: Privat

Blant andre Guro Bjerk i Tana, som kjenner miljøet i Finnmark godt.

– Jeg er 99,9 prosent sikker på at dette er første gang, sier hun til NRK.

Hennes inntrykk er at det har blitt mer populært å oppsøke spektakulære steder for å fly.

For et par år siden ble for eksempel Robin Larsen fra Stokmarknes den første til å å paraglide fra Preikestolen, skriver Vesterålen Online.

Ugjestmildt

Bjerk sier det er viktig å ha mye erfaring før man forsøker seg på noe slikt.

– I Finnmark kan været skifte raskt. Så du skal kjenne forholdene ganske godt, sier Bjerk, som håper det ikke blir «luftturisme» til Nordkapp framover.

– Det er mange faremomenter. Det er fort gjort å feilvurdere.

Frode Halse er en annen veteran i luftsportmiljøet:

– Det er sannsynlig at det er første gang noen har flydd over Nordkapplatået. Det er ikke uten grunn, for dette er et ugjestmildt område. Å fly krever perfekte forhold, sier han.

Viktig med respekt for naturkreftene

Halse er fra Mosjøen. Han har selv kjent på hvor farlig naturkreftene kan være, og hvor viktig det er å ha respekt for dem.

– Dette er ikke noe for nybegynnere.

Paragliderpilot Frode Halse.

I 2016 ga han ut en bok hvor han fortalte om sine erfaringer med farlige sky-episoder.

Blant annet da han var nær døden etter å ha blitt sugd opp i ei tordensky (ekstern lenke).

– Naturkreftene har nesten tatt knekken på meg. Det gjelder å ha respekt, og vente på de rette forholdene.

– Det virker det som om at han har gjort her. Det er veldig mange parametere som skal stemme, sier Halse.

