Egen strandlinje og 210480 m² stor tomt.

Det er ikke hverdagskost selv i Nord-Norge.

Da får det så være at boligen holder 50-talls standard innvendig.

Interessen var nemlig skyhøy, ifølge eiendomsmegler Magnus Kvarsnes Steinbakk i Notar Bodø/Tverlandet.

– Vi hadde henvendelser fra hele landet. Både fra dem som ville ha den som fritidsbolig og de som ville bo deg selv.

Kjøkkenet er velholdt og romslig, men har nok ikke vært pusset opp de siste 50-60-årene. Det skremte ikke boligkjøperne.

Boligannonsen på Finn var den mest sette i juni i Nordland, og ble en av mange boliger som ble solgt kraftig over takst. Prisantydningen for småbruket var beskjedne 850.000 kroner.

Magnus Kvarsnes Steinbakk i Notar solgte småbruket i for 2.2 millioner kroner.

– Vi solgte for 2.2 millioner etter en budrunde med 9 ulike budgivere og 22 bud. Både selger og kjøper var storfornøyd, forklarer Magnus Kvarsnes Steinbakk.

Prisveksten fortsetter i juni

I dag kom Eiendom Norge med prisstatistikk for juni.

Boligprisene sank med 0,2 prosent i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent.

Boligprisene er nå 10,1 prosent høyere enn for ett år siden.

– Boligprisene i Norge utviklet seg moderat i juni, noe som er normalt for måneden. Slik det ser ut nå ble toppen i boligprisene nådd i mars etter den sterke oppgangen fra og med sommeren 2020, skriver administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen ei pressemelding.

Rekordomsetning i første halvår

Tallene fra Eiendom Norge viser at boligene selges stadig raskere.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i juni 2021. Mot 34 dager i mai.

Boligene gikk raskest i Drammen og omegn med 15 dager og lengst salgstid hadde Ålesund og omegn med 36 dager.

– Vi tror den sterke etterspørsel etter bolig i Norge vil vedvare og at pandemien har medført et varig skift i boligmarkedet. Med gjennomåpning av samfunnet, tror vi at vi første fra høsten vil se de reelle korona-effektene i arbeidslivet med økt fleksibilitet, skriver Lauridsen.

Sjekk rekordtallene for første halvår 2021 Ekspandér faktaboks I juni ble det solgt 11.698 boliger i Norge, noe som er 5,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020. I første halvår 2021 ble det solgt 55.932 boliger i Norge, noe som er 13,2 prosent flere enn i samme periode i 2020. I juni ble det lagt ut 11.848 boliger til salgs i Norge, noe som er 7,9 prosent flere enn i samme måned i 2020. I første halvår 2021 er det lagt ut 58.909 boliger i Norge for salg, noe som er 8,4 prosent flere enn i samme periode i 2020.

Sterkest vekst i Bodø i juni

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Bodø inkludert Fauske med en oppgang på 1,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar inkludert Stange med en nedgang på 1,4 prosent.

Det siste året har boligprisene i Bodø steget med nær 16 prosent.

– I juni hadde Bodø m/Fauske den sterkeste utvikling i landet. På plassene etterfølger Kristiansand og Stavanger m/omegn som for første gang på mange år har en sterk utvikling i boligprisene, sier Lauridsen.

Kraftig vekst på Finn

Jørgen Hellestveit er markedsplassdirektør eiendom i Finn. Han sier det siste halvåret har vært brennhett.

– Vi har lagt bak oss et halvår med rekordhøy boliginteresse på Finn. Trafikktallene våre viser en vekst på 13 prosent hittil i år og snitt visning per boligannonse har også økt. Vi ser at trafikkveksten vedvarer i det norske boligmarkedet – bortsett fra i Oslo hvor vi de to siste månedene ser en nedgang.

Hellestveit sier at boligene selges svært raskt for tiden.

– Akkurat nå er det drøye 11 000 boligannonser ute på plattformen som er vesentlig færre enn til samme tid i fjor. Færre annonser ute peker gjerne på at boligene blir solgt raskere og forsvinner fra markedsplassen. I Oslo er derimot annonsevolumet som normalt.

Nedgang i Oslo

Nils Nordvik, eiendomsmegler og partner i Nordvik eiendomsmegling, tror nedgangen i Oslo skyldes at folk har innsett at det finnes gode alternativer utenfor hovedstaden.

Eiendomsmegler Nils Nordvik tror det skyldes et godt kollektivtilbud

– Folk føler nok at det er veldig dyrt i Oslo. Det å flytte til for eksempel Lørenskog, Lillestrøm eller Asker gir deg mye mer for pengene, sier Nordvik.

Han mener mange innser at man ikke er avhengig av å bo sentralt, grunnet et godt kollektivtilbud.

– Jeg tror folk spør seg selv hvorfor de skal betale flere millioner for 30 kvadratmeter, når de kan få det dobbelte for samme prisen utenfor Oslo. Grunnet det gode kollektivtilbudet inn til Oslo, er ikke folk så avhengige av å bo i byen lenger.

Tror prisene vil flate ut

I Bodø er megler Kvarsnes Steinbakk overrasket over prisutviklingen i ett år preget av pandemi og permitteringer.

– Det hadde jeg ikke forventet, men det har vært vanskelig å spå hvordan dette skulle bli. Men jeg tror prisene vil flate ut nå, sier han.