Ny studie: Innsiden av bilen din kan være like forurenset som utenfor

Bilen er ikke eneste forurensningskilde.

Alle studier som har sett på luft i T-banesystemer finner veldig høye nivåer av svevestøv.

– Det er på grunn av slitasje fra hjul, skinner og bremser først og fremst, sier Sundvor.

Hun er ikke kjent med at det er gjort målinger fra T-banen i Oslo, men hun tror man likevel kan anta at høye nivåer av svevestøv vil være tilfelle for en del av T-banestasjonene som befinner seg under bakken.

Å reise med buss er et annet potensielt sted hvor du kan bli eksponert, fordi studier viser at eksosen finner vei inn i bussen.

– Det taler for at det er viktig med en renere busspark. Ikke bare for luftkvaliteten ute, men også for de reisende inne i bussen.