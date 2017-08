Ny fylkesmann før valget

Etter det NRK erfarer kan Elisabeth Aspaker bli utnevnt til ny fylkesmann for Troms og Finnmark før stortingsvalget. Arbeiderpartiet sier de vil reversere sammenslåingen av Fylkesmannen i Troms og Finnmark hvis de får regjeringsmakt etter valget. Kommunaldepartementet vil ikke tidfeste utnevning av av fylkesmann for de to sammenslåtte fylkene.