Vindkraftanlegget på Andmyran begynner i mai 2020: – Det er et vanvittig grelt prosjekt

Helt nord på i Vesterålen samles tusenvis av gjess i hopetall med kurs for Svalbard. På Andøya samler de krefter for ta turen over Grønland- og Barentshavet.

Andmyran i Vesterålen myldrer av rikt dyreliv – planter, sopp, insekter og fugler. Det er deres eneste levested. Flere av fuglene er på Norges rødliste over arter som er i fare for å bli utryddet.

Det er et globalt viktig fugleområde ifølge Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

I 15 år har Andmyran hatt et omstridt vindkraftprosjekt hengende over seg.

Vindkraftanlegget vil ligge inneklemt mellom grensene for Andøya og et anerkjent område for fugler og naturmangfold.

SÅRT OMRÅDE: De markerte områdene i rødt er anerkjente områder kalt for Important Bird and Biodiversity Area (IBA), spesielt viktige områder for fugler og biologisk mangfold. Foto: Norsk Ornitologisk forening

I mai 2020 skal det første spadetaket tas ute på Andøya, sier prosjektdirektør Jon Ingebrigtsen i Nordkraft til Fremover.no.

Ifølge Nordkraft, kan Andmyran Vindpark gi strøm til omtrent 17. 500 husstander.

– Man liker å fremstille vindkraft som grønn energi, men her vil det ikke være en grønnfarge å spore, sier naturvernrådgiver Martin Eggen fra Norsk Ornitologisk Forening.

URASJONELT: Martin Eggen ifra Norsk Ornitologisk Forening kjemper for å bevare fuglelivet på Andmyran på Andøya. Foto: PRIVAT

Norge tar ikke hensyn

NOF mener vindrafta på Andmyran er et prakteksempel på Norges mangelfulle konsesjonspraksis.

Nyere forskning og kunnskap har nemlig frarådet å bygge vindkraft på dette området.

Det er fordi Andmyran har verneverdige naturverdier, myren i seg selv er sterkt truet og det er fare for karbonutslipp.

I Norge lagrer myra nemlig minst 950 millioner tonn karbon. Det tilsvarer Norges årlige utslipp av klimagasser i 66 år, ifølge NOF.

– Man kan nesten ikke tenke seg en verre plassering for et vindkraftverk, sier Eggen til NRK.

Torvmyr Ekspandér faktaboks Mange planter og dyr lever kun på torvmyr. Det gjelder traner, myrhauk og snipefugler

Flere rødlistede arter hekker område.

1 kvadratmeter tov med volumvekt på 01 kilo/liter og et karboninnhold på 50 prosent inneholder 100 kilo organisk materiale og 50 kilo rent karbon

Myra er en av Norges viktigste flomdempere.

Torvmyr renser vann

Myr overgår regnskogen som den naturtypen på land som lagrer mest karbon (CO₂) per kvadratmeter. Hvis det frigjøres, gjennom brenning eller i kontakt med luft vil det slippes ut (CO₂) i atmosfæren Lagrer Norges årlige utslipp av klimagasser i 66 år.

Etter 2005 har det kommet ny forskning som viser viktigheten av å verne myrene.

I andre land Storbritannia og i Irland frarådes vindkraftutbygging i urørt myr ut ifra et klimaperspektiv: De må beregne karbonutslipp i myr ved vindkraftprosjekter

I Norge har vi ikke slike retningslinjer Kilde: Samarbeidsrådet for biologisk mangfold.

Når det gjelder fugler kan man se til Smøla Vindpark i Møre og Romsdal.

Over 100 havørner har mistet livet da de har kollidert med en vindmølle.

Flere av trekkfuglene, inkludert havørnen, ute på Andmyran henter maten sin på havet utenfor Andøya.

De trekker i det området Andmyran Vindpark er planlagt.

NORGES ANSVAR: Over 100 havørner har mistet livet da de har kollidert med turbiner på Smøla i Møre og Romsdal. Avbildet er en havørn på Andøya. Foto: Kenneth Pettersen

Udatert kunnskap

Tillatelsen kom i 2008. Olje- og energidepartementet (OED) ga klarsignal i 2010.

Den står ved lag. Det får NRK bekreftet av Rune Flatby. Han er direktør for konsesjon hos Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

STÅR VED LAG: Tillatelsen som ble gitt i 2010 bygger på et 11 år gammel kunnskapsgrunnlag, det får NRK bekreftet av Norges vassdrag- og energidirektorat. Foto: Stig Storheil / NVE

Kunnskapen som ligger til grunn er derimot 11 år gammel.

OED sa da at en utbygging ikke vil skade naturen på Andmyran. Det står de ved.

Men hvis karbonet nede i myra kommer i kontakt med oksygen vil den danne klimagassen CO₂. Den vil da frigjøres og slippes ut i atmosfæren.

– På den tiden var ikke lagring av karbon et tema, sa seniorforsker Jarle Werner Bjerke ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til Aftenposten Innsikt i september.

Etter tillatelsen ble gitt har Norge fått en ny lov. I naturmangfoldloven står det at man skal ta hensyn til økosystemet. Karbon inngår i dette hensynet Norge skal ta.

Ingen nye krav

Flere ganger har bygginga blitt utsatt på Andmyran. Den siste utsettelsen er satt til 2021.

Uten at det har blitt stilt nye krav til miljøfaglige vurderinger.

På spørsmålet om hvorfor OED praktiserer med tillatelser uten strengere krav til kunnskap blir NRK henvist tilbake til direktoratet.

– Ett av vilkårene er at utbyggingen ikke skal påvirke grunnvannstanden i myra, sier Rune Flatby fra NVE.

Hvordan får utbyggere godkjent nye vindkraftverk Ekspandér faktaboks Utbyggere trenger konsesjon fra Norges vassdrag- og energidirektorat.

Konsesjon: tillatelse fra myndighetene sin side til å bruke et bestmet areal til dette formålet.

Kravene varierer fra prosjekt til prosjekt

Et eksempel: Utbygger må legge veier og turbiner utenfor områder der det lever arter som har risiko for å dø ut i Norge (rødlistede arter).

NVE veier fordelene og ulempene ved utbygging opp mot hverandre.

Fordeler kan være: arbeidsplasser, produksjon av fornybar energi.

Ulemper kan være: negativ påvirkning på naturmangfold, landskap eller kulturminner.

Får utbygger konsesjon må en miljø, transport og anleggsplan (MTA) pluss en detaljplan settes opp før bygging kan starte. Kilde: Faktisk.no

NVE sier at de har sett nærmere på fuglelivet i området. De viser til en undersøkelse.

Men den har ikke NOF hørt noe om.

Stor motstand

I Aftenposten Innsikt er myrekspert Anders Lyngstad skeptisk til hvordan utbyggingen av vindkraftanlegget ikke vil påvirke myren og naturmangfoldet.

Vindmøllefakta Foto: Gunnar Sandvik / NRK Ekspandér faktaboks Ifølge NVE var det 610 operative vindmøller i Norge ved utgangen av 2018, med en samlet produksjon på 5,3 TWh i et normalår. Det tilsvarer strømforbruket til rundt 265 000 husstander.

Vindmøller på land er plasskrevende. Det bygges cirka 800 meter anleggsvei per vindturbin, foran hver turbin bygges det en oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane.

En moderne vindmølle kan være 250 meter høy.

En enkelt vindmølle veier rundt 270 tonn.

En rekke natur- og friluftsorganisasjoner, blant dem Naturvernforbundet og Den Norske Turistforeningen, mener på sin side at vindkraften fram mot 2030 vil beslaglegge rundt 2.000 kvadratkilometer – et område på størrelse med Vestfold. I tillegg kommer anleggsveier tilsvarende Norge to ganger på langs.

Rundt 50 Facebook-grupper som er mot vindkraft, har over 150.000 medlemmer over hele Norge. Kilde: NRK og Faktisk.no

Silje Lundberg er leder i Naturvernforbundet. Hun mener tillatelsen aldri burde vært godkjent.

KLAGD: Silje Lundberg fra Naturvernforbundet mener det burde være mulig for myndighetene å se til andre mindre vindkraftprosjekter. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Lundberg har klaget på tillatelsen, sammen med NOF og Samarbeid for Sabima.

NRK har fått tilsendt forespørselen de har sendt til departementet.

Loven sier det er mulig å trekke tilbake en tillatelse. Da må det såkalt «tungtveiende forhold» til (energiloven § 10–3).

Etter vår mening er Andmyran et klart eksempel på et særlig skadelig vindkraft som aldri bør bli realisert. Naturvernforbundet, NOF og Sabima

Tidligere ordførerkandidat på Andøya og Frp-er, Halvar Rønneberg, ønsker ikke lenger vindkraft på ute på Andmyran, skrev Bladet Vesterålen i september.

– Gjentatte utsettelser uten krav til nyere kunnskap og konsekvensutredning uthuler de hensyn som en konsesjon er ment å ta hensyn til, sier Martin Eggen fra NOF.

Lundberg kaller det hele et vanvittig grelt prosjekt.

Viktig myr for Norge

Ifølge SABIMA står omtrent 10 prosent av Norges klimagassutslipp (C02) av ødelagte myrer.

Myra lagrer dobbelt så mye karbon enn alle verdens skoger til sammen.

VINDPARK: Akkurat her skal vindparken stå ferdigstilt om vedtaket fra Norges vassdrag- og energidirektorat blir stående. Foto: Sigurd Steinum / NRK

I Irland og Storbritannia må de regne ut utslipp i myr ved nye prosjekter.

Klimagevinsten avhenger nemlig av hva slags natur anleggene bygges i.

På spørsmål om hvordan trafostasjoner eller fundament til tårn vil bygges uten at det blir problemer kan ikke NVE kommentere.

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og en detaljplan for prosjektet ligger nemlig til behandling hos direktoratet.

Det gjør at NVE ikke vil si noe mer om utbyggingen nå.

STORT VINGESPENN: Mange trekkfugler risikerer å bli drept på vei til og fra Andøya. Avbildet er vindparken på Roan i Trøndelag. Foto: Tariq Alisubh/NRK luftfoto

– I behandlingen av planene vil NVE vurdere om det som er lagt frem ivaretar vilkårene i tillatelsen som er gitt, sier Flatby.

Martin Eggen kaller hele prosessen ute på Andmyran for et paradoks. Ifølge han, risikerer man å ødelegge verdifull myr for å skaffe grønn energi.

Økosystemet i fare

I mai 2019 kom FNs rapport om naturmangfold. Den ble godkjent av 130 land, inkludert Norge.

Den slår fast at den største krisen vi står overfor nå er naturmangfold. Av klodens åtte millioner forskjellige arter er over en million utrydningstruet.

På norsk rødliste over arter som er truet finner vi fuglene Tyvjoen, Smålommen, Brushane og Stjertand. De bruker Andmyran som hekkeplass.

Dette er kun fire av over 2000 norske rødlistede arter.

Seniorforsker ved NINA og medforfatter av rapporten, Graciela Monica Rusch, mener fornybar energi kan komme i konflikt i områder som er viktig for hekking, ifølge Forskning.no

RØDLISTET: Smålommen er en av flere fuglearter som er utrydningstruet. Den returnerer hvert år til Andmyran for å hekke. Foto: Arvid Bredesen

I et geologisk perspektiv er det vanlig at en art dør ut over en periode på millioner av år.

I dag blir det utryddet tusen ganger raskere enn normalt, ifølge SABIMA.

I korte trekk har alle arter en funksjon i økosystemet, enten det er nedbryter eller bier som pollinerer.

Hvis en art dør ut blir et gjøremål ledig. Men når mange arter dør ut klarer ikke andre arter å overta raskt nok.

Det endrer stabiliteten i økosystemet.

UNIKT OMRÅDE: Andmyran, ytterst i Vesterålen, er Norges største sammenhengende torvmyrer. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Motstrider politiske føringer

De siste ti årene har Norge overført 25 milliarder kroner for å redusere avskoging i andre land.

De som får mest er Brasil og Indonesia. Dette er land med mye regnskog og tropisk torvmyr.

Ifølge Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid, ga Norge 162 millioner norske kroner til miljø- og energikampen i Indonesia i 2018.

INDONESIA: Norge støtter Indonesia med flere milliarder i kampen mot avskoging. Avbildet er en torvmyr i Riau, Indonesia. Foto: Unknown / © Greenpeace

Stortinget vedtok april i 2019 et forbud mot nydyrking på myr.

Vedtaket ga også klare føringer om at også annen aktivitet som ødelegger myr bør forbys.

Dette ser ikke ut til å fungere i praksis.

Trusselbildet Andmyran står overfor er nemlig ikke unikt.

Rundt om Norge kan vi finne i underkant av 40 vindkraftanlegg, som har fått tillatelse til utbygging.

Ifølge NVE er Trøndelag Norges vindkraftfylke nummer én. Trøndelag er også det fylke med mest myr Norge.

– Etableringen av Andmyran vindkraftverk er på kollisjonskurs med politikernes ønske om å styrke myrenes og våtmarkens stilling i naturforvaltningen. Det er heller ikke i tråd med internasjonale miljømål og forpliktelser, sier Martin Eggen til NRK.