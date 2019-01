NRK-profil reagerer på å bli brukt som eksempel i rettssak om samehets

En mann i begynnelsen av 50-årene fra Meløy i Nordland måtte mandag møte opp i Salten tingrett, tiltalt for hatefulle ytringer mot samer.

Bakgrunnen er en kommentar på et Facebook-innlegg tilhørende Avisa Nordland fra 2. august i fjor. Tiltalte erkjente å ha skrevet innlegget, men at det bare var ment som humor. Han erklærte seg ikke skyldig.

I retten mente tiltaltes forsvarer, Tor Haug, at hans klient ikke hadde noe rasistisk eller hatefullt motiv. Han la særlig vekt på ytringsfriheten.

Haug anførte at det ikke er noe nytt at man parodierer eller harselerer med samer, og trakk fram P1-programleder Rune Nilsons karakter «Jan Olsen» i den sammenheng.

Men at Jan Olsen (se faktaboks) ble brukt som argument for at tiltalte snakket om samer på en måte som er greit, reagerer Rune Nilson selv kraftig på.

– Det er ingen fasit på hva som er god humor, men ondsinna og hatefull humor er lett å kjenne igjen. At min karakter blir trukket fram på denne måten er rart og på grensa til frekt, sier han.

Dette er «Jan Olsen» Ekspandér faktaboks Nilson var inntil 2017 programleder for Lønsj på NRK P1, og i programmet ble lytterne kjent med Jan Olsen – et av programmets faste innslag. Jan Olsen figurerte som «påstått same» og ble hver onsdag «intervjuet» av programleder Nilson. Jan Olsen var kjent for å ikke svare spesielt langt og utdypende, noe som til tider kunne gjøre programlederen en smule frustrert. Mange samer – også Sametinget, fant karakteren morsom. Karakteren ble omtalt som bevis på at samer tåler å bli fleipet med – såfremt det gjøres riktig. Nilson selv har tidligere uttalt at innslagene i programmet ble laget med den største respekt og ydmykhet for samisk kultur og væremåte.

– Ikke ment ondskapsfullt

Jan Olsen er en av mange karakterer Nilson har laget humor med over årene. Han har spilt på stereotypier hos vestlendinger, bergensere, sørlendinger og andre.

– Jan svarer bare på det han blir spurt om, som er et stereotypisk trekk man tillegger samer. Men det er ikke noe ondskapsfullt i det, og det er en viktig forskjell.

Nilson påpeker at den samiske urbefolkning har måttet tåle veldig mye ondskapsfull humor i mange år, og at han derfor har forsøkt å opptre ekstra hensynsfullt.

Blant annet gjennom å snakke med samiske venner for å finne ut av hva som er innafor og ikke.

Fant det humoristisk

Mange samer – også Sametinget, fant da også karakteren morsom. Jan Olsen ble omtalt som bevis på at samer tåler å bli fleipet med – såfremt det gjøres riktig.

– Hadde jeg lira av meg den typen hatske oppgulp i NRK P1 som den tiltalte skrev på Facebook, ville jeg helt fortjent blitt kjeppjaga ut av studio av redaksjonssjefen min og deretter lynsja av lytterne på parkeringsplassen utenfor.

– Jeg er en ivrig forkjemper for positiv og vennligsinna humor, og mener bestemt at man ikke trenger å være kjip mot andre for å kunne ha det artig. Derfor synes jeg det er ekstra trist at de prøver å bruke Jan Olsen som et dekke for å spre hat i sosiale medier.

NRK har ikke lyktes med å få en kommentar fra forsvarer Tor Haug.

Sprer hverdagsrasisme

Historiker Bård A. Berg ved Norges arktiske universitet i Tromsø mener folks holdninger ikke har endret seg til det verre, men at sosiale medier gjør det lettere å spre stygge kommentarer.

– Den store forskjellen er at det folk tidligere sa seg imellom nå kommer helt ufiltrert ut i det offentlige rom.

Han mener at vitsing og hverdagsrasisme mot samer er en ukultur som lever i beste velgående i Nord-Norge.

– I Finnmark er det lang tradisjon med lokale revyer som vitser med samer. Fulle samer som snakker dårlig norsk. Denne skikken er utrolig hardnakket. I dag er den samiske befolkningen vel så godt utdannet og har like gode jobber som den norske. Men fortsatt framstilles samer som mindre begavet, sier Berg.