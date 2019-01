Mann tiltalt for hets mot samer: – Denne saken er unik

«Kjenner du lokta av tennveske, er det en same ikke langt unna på 1,30 og lokter bål».

Dette er noe av det en mann i begynnelsen av 50-årene fra Meløy i Nordland skal ha skrevet som kommentar på et Facebook-innlegg i august i fjor. Tiltalte erkjent i Salten tingrett i dag at han skrev innlegget. Ifølge ham selv var det fordi han kjedet seg.

– Det var aldri ment at det skulle være vondt ment. Kun humor. Hadde jeg visst at det skulle bli som nå, ville han aldri gjort det, sier tiltalte.

Første i Norge

Ánde Somby er jurist ved UiT–Norges arktiske universitet. Han sier dette er en unik sak.

– Dette er nok den første saken der samehets blir tatt til domstolen. Det er ikke ofte at påtalemyndigheten tar tak i slike saker, så jeg vil betegne saken som unik, sier Somby til NRK.

– Del av en sketsj

Innlegget er en kommentar på et Facebook-innlegg fra Avisa Nordland i august i fjor, og i kommentaren oppfordrer han folk til å kjøre på rein, der han forteller at han selv bevisst prøver å treffe dem.

Mannen i 50-årene forklarer at han hentet deler av kommentaren fra et innslag i radioprogrammet Kommisjonen med komiker Atle Antonsen.

– Jeg har ikke lest artikkelen, dette var kun en kommentar til bildet i saken, sier tiltalte.

– Hvilket forhold har du til samer og samisk kultur?, spør aktor Gaute Bendos Rydmark.

Dette er kommentaren mannen er tiltalt for å ha skrevet. Foto: Skjermbilde / Facebook-innlegg datert 2. august

Aktor Gaute Bendos Rydmark spurte tiltalte om hans forhold til samisk kultur. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

– Jeg har venner som er samer og spiller samisk musikk, og har ikke noe imot dem.

– Vet noen av de samiske vennene dine om innlegget?

– Nei.

Hallo dem hører heime på viddah.. Ikke her med den latterlige klovne drakten dem fær å vasa i. Kjenner du lokta av tennveske, er det en same ikke langt unna på 1, 30 og lokter bål. Utdrag fra kommentaren

– Jeg gikk for langt

Aktor spør om tiltalte selv mener han gikk for langt.

– I ettertid ser jeg at jeg gikk for langt. Det var ikke meningen at det skulle bli noe fælt.

Tiltalte har erkjent at det var han som skrev kommentaren. Altså er spørsmålet er straffbare og hva han har ment med dem.

– Kommentaren er helt klart rasistisk og hatefull overfor samer, sier aktor Gaute Rydmark i prosedyrene.

– Må frifinnes

Tor Haug er den tiltalte mannen i 50-årenes forsvarer. Haug mener hans klient ikke hadde noe rasistisk eller hatefullt motiv, og legger særlig vekt på ytringsfriheten.

– Den skal veie tungt, påpeker han.

Tiltaltes advokat, Tor Haug, mener ytringsfriheten er sentral i denne saken. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Haug påpeker at klippet fra Kommisjonen fortsatt ligger ute på Facebook flere år etter, og spør hva som er forskjellen på klippet og kommentaren til tiltalte.

Han sier det ikke er noe nytt at man parodierer eller harselerer med samer, og trekker frem Rune Nilssons karakter Jan Olsen.

– Det finnes ikke grunn til å dra i tvil at tiltalte mente dette som humor, sier Haug, som sier hans klient må frifinnes.