Om bare to år skal alle gamle dieselferger være byttet ut med klimavennlige motorer.

Fylkeskommunen er forpliktet til å følge opp kravet.

Men Nordland fylkeskommune nekter å betale regninga på over én milliard kroner og sier det ikke følger penger med regjeringas pålegg.

– Problemet er at den økonomisk kompensasjon som følger med pålegget, ikke er i nærheten av å dekke alle kostnadene knyttet til denne overgangen, sier fylkesråd for samferdsel, Bent Joacim Bentzen (Sp).

NRK har tidligere skrevet at fylkesrådet i Nordland mener det grønne skiftet vil koste 200 millioner kroner ekstra i året.

Vil lyse ut anbud på vanlige ferger frem til 2027

Bentzen anslår at kostnadene de ikke får kompensert beløper seg til mellom 1 og 1,5 milliarder kroner.

Og da står fylkespolitikerne igjen med noen valg de ikke vil ta.

– Da ønsker jeg å spørre regjeringen: hvilke båtruter skal man kutte i? Hvilke

Fylkesråd for samferdsel, Bent Joacim Bentzen (Sp) sier det er uaktuelt å gjøre kutt i rutetilbud eller skoleklasser for å nå kravet om utslippsfrie ferger i 2023. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

skoleklasser skal man legge ned? Derfor må vi ta et ventesteg, gå på kortere anbud, spare opp penger slik at vi slipper å kutte i tilbudene til Nordlands befolkning.

Bentzen sier de vil lyse ut kortere anbud for å spare penger, slik at de kan få gjort de nødvendige investeringene uten å måtte kutte i rutetilbud eller skoletilbud.

– Hvor mye forsinkes innføringen av elferger?

– Kravet fra regjeringen i klimameldingen gjelder anbud etter 2023. Det vil vi nå, men de anbudene som går nå må gå opp mot 2025 og 2027. Når de rulleres tar vi sikte på å gå på det grønne skiftet.

– Stortinget fordelte midlene annerledes

Statssekretær Ingelin Noresjø (Krf) sier at å løfte hele investeringskostnaden for nødvendig fornyelse av ferjene over på regjeringen kan være fristende, men at fylkene har et selvstendig ansvar for ferje-og hurtigbåttilbudet.

– Regjeringen har bevilget 150 millioner ekstra til fergefylkene for å avhjelpe det store løftet med nye elferger. Stortinget har derimot fordelt midlene annerledes en regjeringen la opp til, og da kom Nordland langt dårligere ut, sier hun til NRK.

Ikke alle bryr seg om grønne ferger

For lastebilsjåfør Roy Henriksen har det ikke så mye å si om ferga går på strøm eller diesel.

– Vi skal bare over. Jeg føler meg tryggere når jeg hører en motor som går. Mange ser dette fra et miljøperspektiv og for dem betyr det nok veldig mye. Hvis regjeringen vil at vi skal satse på det grønne skiftet, må de kanskje bidra, sier han til NRK.