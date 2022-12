De siste månedene har boligprisene falt. Og det ser ut til at boligfallet vil forsette, skal vi tro Norges Bank. De anslår at prisfallet vil være på 4,3 prosent til neste år.

Simen Knudsen og Iselin Stendahl er begge studenter. De er klar på at det for dem kan være en god ting at prisene synker.

– Det er en større mulighet til å komme inn på boligmarkedet nå enn hva det har vært de siste årene.

Simen Knudsen og Iselin Stendahl leier bolig i dag. De håper at fallet i boligprisene gjør det enklere å kjøpe bolig i framtiden. Foto: Ola Helness / NRK

Og det Eiendomsmegler 1 jobber Ørjan Tokle Sande enig i.

– Hvis man har anledning til å kjøpe sin første bolig, er det anbefalt å gå inn i et marked som er som det er nå. Det er lite folk på visning, mindre konkurranse blant interessentene og man kan gjøre seg et bedre boligkjøp enn i sommer.

Her merker man at markedet er i endring.

Tar mer tid enn før

– Det legges fortsatt ut eiendom, men omsetningstiden er lengre enn før. Det tar lengre tid å selge bolig. Tidligere i år kunne man ha en visning, men nå må vi gjerne ha tre-fire, sier han.

– Hva har skjedd?

– Prisene har gått ned. Det skyldes både økte levekostnader, rentehevninger. Men det er også vanlige sesongbaserte svingninger. Hvert år går prisene litt ned mot nyttår.

Ørjan Tokle Sande mener det blir vanskelig å si hva som kommer til å skje med boligmarkedet til neste år. – Men det vi tror er: Hvis vi får et trengt første kvartal, så kommer resten av året til å bære preg av det. Fortsetter renteøkningene vil vi merke det til neste år. Foto: Ola Helness / NRK

– Er det mange som venter med å selge og håper på at prisene går opp?

– Det er sikkert flere som venter på at rentehevningene skal roe seg, og prisene skal begynne å stabilisere seg og gå opp igjen, sier han.

Styringsrenta er økt

Men boligprisfallet kan altså komme til å forsette.

Torsdag økte Norges Bank styringsrenten med et kvart prosentpoeng til 2,75. Men det kan bli mer før toppen er nådd.

Det blir høyst sannsynlig et nytt hopp på 0,25 prosentpoeng i mars og da er vi oppe i en styringsrente på 3 prosent. Utlånsrente til kundene blir da på 4,3 prosent.

– Prognosene for norsk økonomi er mer usikre enn normalt, men går det slik vi nå tror, vil styringsrenten ligge på rundt 3 prosent neste år, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Siden september 2021 har kostnadene på et vanlig boliglån på 2 millioner kroner økt med 42.500 kroner i året, eller 3500 kroner i måneden, ifølge en beregning fra Huseierne.

– De fleste husholdningene må forberede seg på en hard vinter og vår. Husholdningenes økonomi er under sterk press på grunn av økte strømpriser, økte kommunale avgifter og økte priser generelt, sier Carsten Pihl i Huseierne.

Fra august i år til neste høst anslår Norges Bank at boligprisene vil falle med om lag 6 prosent. De mener at høye utlånsrenter er hovedårsaken.

Paul Kaspersen gleder seg over nedgangen i boligprisene. Foto: Ola Helness / NRK

– Det eneste gode som kunne ha skjedd

Utenfor meglerhuset møter NRK Paul Kaspersen.

– Jeg føler at prisene har vært høye altfor lenge. Det er vanskelig for ungdom å komme inn på boligmarkedet. Dette er det eneste gode som kunne ha skjedd.

Og skal man tro forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen, forbrukerøkonom Sparebank 1, vil boligprisene forbli lave – i hvert fall i det neste året.

Linda Tofteng Eliassen er forbrukerøkonom i Sparebank 1, og tror prisfallet vil strekke seg til langt ut i 2023. Foto: Marius Fiskum

– Så skal vi ta med oss at når renten har vært lav veldig lenge, så har boligprisene økt veldig mye. Så litt av det vi ser nå er mer en normalisering enn en krise.

– Hva skal til for at prisene begynner å øke igjen?

– At vi blir vant til det rentenivået som vi nå går inn i. Vi skal tilbake til 2009 for å finne en rente som er på det nivået som er nå. Det hadde vi i flere år og ble vant til det. Vi forventer at boligprisene skal opp på sikt, men ikke det neste året.