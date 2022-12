Flere økonomer har ment at den forventede renteøkningen i dag blir den siste i denne runden. Noe lavere prisvekst i november og tegn til avkjøling av norsk økonomi, har vært hovedargumentene.

Men sentralbanksjef Ida Wolden Bache og resten av styret i Norges Bank vil dra renteskruen hardere til før boliglånstakerne ser slutten på hevingene.

Det blir høyst sannsynlig et nytt hopp på 0,25 prosentpoeng i mars og da er vi oppe i en styringsrente på 3 prosent. Utlånsrente til kundene blir da på 4,3 prosent.

– Prognosene for norsk økonomi er mer usikre enn normalt, men går det slik vi nå tror, vil styringsrenten ligge på rundt 3 prosent neste år, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Kan bli nye rentehopp i mars og juni

– Dessuten er 50/50 for et rentehopp til i juni, sier sjeføkonom i Sparebanken1 Markets. Harald Magnus Andreassen.

– Norsk økonomi er mye bedre forfatning enn Norges Bank ventet, og ledigheten er fortsatt på rekordlave nivåer (1.6 %). Prisstigningen er dessuten høy og dermed er det behov for flere renteøkninger, sier Andreassen.

FLERE RENTEHOPP: Femti prosent sannsynlig med rentehopp både i mars og juni, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets. Foto: Lise Åserud

Med dagens renteøkning har vi et rentenivå på 2,75 prosent, det høyeste siden 2009. Målet er å dempe prisveksten som var på 6,5 prosent i november.

Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål på 2 prosent

Må unngå at prisveksten fester seg på høyt nivå

Sjeføkonom i DNB Markets Kjersti Haugland er ikke overrasket over signalene om ytterligere renteøkninger.

– Selv om prisveksten har nådd toppen, er det Norges Banks oppgave å sørge for at den ikke blir liggende på et for høyt nivå. Det tilsier i hvert fall ett rentehopp til. Norsk økonomi har dessuten god fart, og er kanskje bedre enn en del bedriftsundersøkelser viser, sier Haugland.

SOM FORVENTET: Kjersti Haugland i DNB Markets mener Norges Banks jobb nå er å sørge for at inflasjonen ikke fester seg på et høyt nivå. Foto: Thomas Wi

Haugland mener også styringsrenten kan settes til 3,25 prosent neste år, men det kommer an på hvordan blant annet prisene utvikler seg etter nyttår.

Nordea overrasket

Økonomene i Nordea sier de ble overrasket over de nye renteprognosene til Norges Bank.

– De var sterkere enn vi hadde sett for oss på forhånd, sier sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen.

OVERRASKET: Økonomene i Nordea er overrasket over den nye renteprognosen fra Norges Bank. Foto: NRK

– Vi tror rentetoppen ender på 3,25 prosent. Neste års lønnsoppgjør blir avgjørende, sier Olsen.