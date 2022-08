Kommunen betaler SFO-regninga selv: – Vi må se hvor det gjør minst vondt å kutte

– Vi skulle selvfølgelig hatt de pengene. Kommuneøkonomien vår er ikke all verdens, sier Tor Arntzen, rådgiver for skole i Vestvågøy kommune.

Før dette skoleåret har regjeringen innført det som kalles gratis kjernetid på SFO for førsteklassinger. Det betyr at alle førsteklassinger skal få tolv timer SFO, tilsvarende en halv plass, gratis.

Dette for å gi flest mulig førsteklassinger en mulighet til å være på SFO.

– SFO er en unik mulighet for å bygge videre på de sosiale relasjonene barna har i skolen. Det gir også mulighet for å drive med fritidsaktiviteter og leksehjelp, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Halvard Hølleland (Ap).

Dersom førsteklassingen din skal ha mer SFO utover de tolv gratistimene, må du betale for det.

Samtidig kan familier med lav inntekt søke om penger som dekker det resterende beløpet til en heltidsplass.

En oversikt fra Udir viser at 5.517 førsteklassinger har fått slik støtte. Til sammen koster det staten 78,6 millioner kroner (se oversikt over hvilke kommuner som før mest penger nederst i artikkelen).

Samtidig er det 1.164 førsteklassinger fordelt på over 80 kommuner som ikke får slik støtte, selv om de kvalifiserer til det. Rett og slett fordi potten er tom.

Tar regningen selv

I Vestvågøy kommune gjelder det 30 elever. Der har kommunen likevel valgt å betale regningen for de elevene som kvalifiserer til å få støtte.

– Det viktigste er at ungene får muligheten til å venne seg til å gå på skolen og å være sammen med andre barn. Det er fint for dem å være på en uformell arena som SFO. Og vi mener det skal være en mulighet for alle barn, uavhengig av familiens økonomi.

IKKE OPTIMALT: Tor Arntzen, rådgiver for skole i Vestvågøy kommune, skulle gjerne fått penger fra staten til å gi gratis SFO til barn som trenger det. Foto: Privat

– Hvilke konsekvenser får det for kommuneøkonomien?

– Vi må jo se det opp mot andre ting og hva som gjør minst vondt å kutte i. Men vi mener det er såpass viktig at vi har valgt å prioritere det.

I Sortland er det 45 elever som ikke får støtte.

Der har lavinntektsfamilier mulighet til å søke om redusert foreldrebetaling for sin førsteklassing, i tillegg til de 12 timene gratis SFO alle får.

– Vi har full forståelse for at det er satt en grense for hvor mye penger som skal gå til dette, men det er klart vi ble skuffet da vi ikke ble en del av ordningen. Dette er noe vi ønsker å tilby våre førsteklassinger. Det er en gruppe elever som drar veldig nytte av å være på SFO, sier rådgiver for oppvekst i Sortland, Kristoffer Lagesen.

Kommuner med flest barn som ikke får tilskudd Kommune Antall elever Stad 80 Løten 77 Hareid 59 Sortland 45 Lyngdal 45

Har ikke rukket å evaluere ennå

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for utbetaling av pengene.

– Ettersom ordningen er ny har vi ikke foretatt en evaluering av den. Men det er en oversøkning, så vi har ingen indikasjoner på at den ikke fungerer etter formålet, sier Bjørn Erik Rasmussen i Udir.

De planlegger å hente inn rapporter fra kommunene for hvordan de har brukt pengene.

– Da vil vi kunne si mer om hvordan ordningen fungerer.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Halvard Hølleland (Ap), mener det høye antallet søknader til støtte sier noe om hvor viktig SFO-ordningen er.

Samtidig mener han at det er for tidlig å si noe om hvordan ordningen fungerer.

– Ordningen er ikke blitt evaluert, så vi har lite systematisk informasjon om hvordan den fungerer ute i kommunene, skriver han i en e-post.

GRATIS SFO FOR ALLE: Halvard Hølleland i Kunnskapsdepartementet sier at de jobber for å gjøre SFO gratis for alle etter hvert. Foto: Kunnskapsdepartementet / Ilja C. Hendel

Mener det er steg i riktig retning

Det er Stortinget som har bestemt hvor mye penger som skal gå til denne ordningen. At det er barn som ikke får penger de trenger tyder på viktigheten med denne ordningen, sier Hølleland.

– Det er egentlig positivt at mange søker. Det betyr at mange kommuner er opptatt av å øke deltakelsen i SFO, og at ingen skal stenges ute fra SFO på grunn av økonomi.

– Hvilke vurderinger gjør dere for eventuelle justeringer, slik at enda flere barn kan få denne støtten?

– Vår ambisjonen er at SFO gradvis skal bli gratis for alle. Vi startet med å gjøre tolv timer gratis for førsteklassinger, så er det et budsjettspørsmål hvordan vi kan trappe opp gratis SFO videre.

Kommunene med størst SFO-tilskudd Kommune Søknader Sum Oslo 1.900 27,6 mill. Kristiansand 270 3,9 mill. Stavanger 260 3,8 mill. Fredrikstad 250 3,6 mill. Hunstadvika 174 2,3 mill. Skien 157 2,3 mill. Drammen 150 2,2 mill. Asker 130 1,9 mill. Ullensaker 120 1,7 mill. Verdal 130 1,7 mill. Notodden 130 1,7 mill Grimstad 100 1,4 mill. Tromsø 100 1,4 mill. * Tallene er rundet av til nærmeste 100.000