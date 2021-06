Barn slutter på SFO på grunn av høye priser – her krever kommunen 3500 i måneden

Førsteklassinger på Leirvik skole på Stord er ferdig med siste time. Nå venter skolefritidsordningen (SFO).

– Jeg synes det er gøy, sier Selma Larsen Dahl i klasse 1C.

Der går hun med Henriette Landmark.

– Vi kan leke litt forskjellig, og så kan vi huske litt på huskene ute, sier Landmark.

Men for foreldrene til barna i SFO-alder i Stord kommune blir regningen høyere enn for veldig mange andre i Norge.

En fulltidsplass på SFO i kommunen koster mer enn 3.500 kroner i måneden.

TOK UT BARNET: Eldstedattera til Øivind Johnsen ble tatt ut av SFO for å spare penger. Flere foreldre på trinnet gjorde det samme, ifølge Johnsen. Foto: Eli Bjelland / NRK

– Stort innhogg

Med to unger og søskenrabatt må foreldre i kommunen ut med nesten 60.000 kroner i året.

Øivind Johnsen er én av foreldrene som har merket at lommeboken får svi med flere barn i SFO-alder.

– Det er stort innhogg for alle, sier han.

Sønnen går på SFO, men eldstedattera sluttet tidligere på SFO enn hva Johnsen egentlig ønsket.

Hun ble tatt ut etter andreklasse på grunn av kostnadene.

– Dette gjaldt ikke bare for vår del. Det var enighet blant foreldre på trinnet om at man tok ut barna på det tidspunktet, sier han.

FOR DYRT: Flere barn blir tatt ut av SFO i kommunen fordi det er for dyrt, ifølge pappa. Foto: Eli Bjelland / NRK

Prisene øker

SFO-prisen øker i mange kommuner, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

I 2014 var det tre kommuner som tok over 3000 kroner per fulltidsplass. I dag gjør 60 kommuner dette.

Men enkelte slipper mye billigere unna, for eksempel i Loppa kommune i Finnmark der en heltidsplass koster rundt 1000 kroner.

Stord er et eksempel på hvor ille det kan bli, mener Sara Bell, andrekandidat for SV i Hordaland.

– Vi sitter igjen med en velferdstjeneste som er innrettet for familier med veldig romslig økonomi. Samfunnsoppdraget til skolen er jo å drive med sosial utjevning, sier hun.

SV har lovet gratis halvdagsplass for alle i 1–4 i hele landet. Prislappen er 5 milliarder, som partiet vil hente fra økning i skatter.

I dag er det ingen makspris på SFO, slik det er for barnehager. Kommuner står dermed fritt til å heve prisen og sende regningen til foreldrene.

– I prinsippet betyr det at jo færre som har råd til å være på SFO og betale hva det koster, jo dyrere blir tjenesten. Det er nedadgående spiral, sier Bell.

REAGERER: – Vi sitter igjen med en velferdstjeneste som er innrettet for familier med veldig romslig økonomi, mener Sara Bell (SV). Foto: Eli Bjelland / NRK

Utvider rabattordning

Anja Johansen (V), statssekretær i Kunnskapsdepartementet, sier hun forstår frustrasjonen.

– Jeg forstår at dette kan oppfattes som utfordrende eller rart for folk, sier hun.

Familier med lav inntekt med barn på 1. og 2. trinn kan i dag søke om redusert betaling fra SFO. Til høsten blir ordningen utvidet til også å gjelde for 3. og 4. trinn.

– Når vi har innført nasjonal moderasjonsordning, så er det en anerkjennelse av at dette kan være umulig eller utfordrende for mange familier, sier hun.

BER OM PENGER: Gaute Straume Epland (Ap), ordfører i Stord kommune, ber om støtte fra staten til å senke SFO-prisene. Foto: Eli Bjelland / NRK

Ber om penger fra staten

Gaute Epland (Ap), ordfører i Stord, sier at en presset kommuneøkonomi gjør det umulig å kutte SFO-prisen. Han er enig at det er for dyrt.

– Vi er underfinansiert på dette og andre oppgaver. Derfor har vi ikke funnet rom til å gjøre mer enn å innføre søskenmoderasjon, men ambisjonen er at prisene skal gå mer ned videre. Men da trenger vi nok hjelp fra staten, sier han.