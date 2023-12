Fish and chips, rekecocktail og røkt laks.

Alle disse rettene står sterkt når jula skal feires i Storbritannia.

Og nå kan Victoria Braathen i Norges sjømatråd fortelle at det forholdene tatt i betraktning, har vært et godt år for norsk fisk.

Eksportvolumet av fryst hel torsk til Storbritannia økte med 990 tonn i november sammenlignet med samme periode i fjor.

Norge eksporterte sjømat for 16,7 milliarder kroner i november. Det er en økning på 2,4 milliarder kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Fakta om sjømateksporten i november Ekspander/minimer faktaboks De største markedene for norsk sjømateksport i november var Polen, Danmark og USA

Polen hadde størst verdivekst denne måneden med en økning i eksportverdi på 561 millioner kroner, eller 36 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 31 629 tonn, noe som er 3 prosent høyere enn samme måned i fjor

Det ble eksportert sjømat til totalt 118 land i november. Dette er tre færre enn samme måned i fjor

I november eksporterte Norge totalt 274 200 tonn sjømat Kilde: Norges Sjømatråd

Selv om volumet ikke har gått opp, har verdien på sjømateksporten, som følge av svak norsk krone, skutt i været.

Men novembertallene for torsken er ikke bare positive.

Victoria Braathen, Norges Sjømatråds utsending til Storbritannia. Foto: Sjømatrådet

Russiske tollsatser gir stor økning

På grunn av de høye tollsatsene på russisk torsk, importerer britene mer norsk torsk for å lage fish and chips.

Victoria Braathen er Norges Sjømatråds utsending i Storbritannia. Hun forteller at de ikke har sett lignende tall siden 2008.

– Storbritannia er jo en av de største og viktigste markedene som vi har for norsk sjømat. Og så er det jo et spesielt viktig marked for norsk hvit fisk, deriblant torsk og hyse.

Fisken har nemlig blitt et etterspurt produkt i britiske dagligvarebutikker og restauranter.

Men det er ikke bare fryd og gammen i torskeeksporten fra Norge.

Norge eksporterte 2 420 tonn fersk torsk til en verdi av 141 millioner kroner i november

Verdien falt med 36 millioner kroner, eller 20 prosent, sammenlignet med november i fjor

Den store nedgangen i eksportverdien av fersk torsk skyldes ifølge Sjømatrådet delvis at det kun ble eksportert 156 tonn fersk filet i november i år.

Det er en nedgang på 188 tonn, eller 55 prosent, sammenlignet med november i fjor.

– Man har en nedgang i den samlet torskeeksporten globalt samtidig som at en større andel av torsken fra Norge går til det britiske markedet. Gjennom året har vi sett at Storbritannia befester sin posisjon som vårt største marked for fryst torsk, sier Braathen.

En graf som viser utviklingen til eksporten av fryst, norsk torsk de siste årene til Storbritannia. Foto: Norges Sjømatråd

Braathen tror utviklingen er et uttrykk for tiden vi befinner oss i.

– Forbrukere og bedrifter har hatt et ønske om å sondere alternativer. Ting har blitt dyrt, det har vært inflasjon og det har vært fokus på hvordan man kan gjøre gode og fornuftige valg.

Færre briter spiser fish and chips

I løpet av det siste året har også Storbritannia merket den generelle prisøkning.

– Alt har blitt dyrere. Det gjelder nok også fish and chips, så det er mye fokus på kostnadsnivå.

Men selv om britene har et lidenskapelig forhold til matretten, har konsumet gått ned.

Og det er nok et uttrykk for hva man må velge hva man kan unne seg, forteller Braathen.

– Fish and chips er ansett å være noe du virkelig skal kose og unne deg med, og som ikke koster altfor mye.

Kampanje for norsk hvitfisk i London. Foto: Danny Puffett

Nå planlegger Norges sjømatråd en julekampanje med Storbritannias beste utsalg av fish and chips.

– Fra hele Storbritannia har vi med oss nærmere 20 aktører, hvor vi skal feire britenes ikoniske rett i god høytidsånd med norsk torsk og hyse, selvsagt.

Tradisjonsrik rett

Litt avhengig av hvor du befinner deg i Storbritannia, så har man veldig sterke preferanser på hvorvidt fish and chips lages med torsk eller hyse.

– Hvis du er i mer sentral og Sør-England spesielt, så er det tradisjon for torsk. Jo lenger nord du kommer, så har man et veldig lidenskapelig forhold til hyse, sier Braathen.

Vil du lage retten selv? Her er en oppskrift fra NRK Mat: