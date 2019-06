Nordlendinger «klimaflykter» til Sverige: – Det er trasig i Nord-Norge

– Vi har rømt fra nordavind og nær sagt sludd. Siden vi kom til Sverige har det kun vært blå himmel.

Trond-Inge Vebostad fra Kvæfjord i Troms gliser og har funnet fram solbrillene. På en campingplass utenfor den svenske byen Piteå, koser han og familien seg.

De har all grunn til å være fornøyde. Lørdag ettermiddag meldte yr.no om seks grader og regn hjemme i Kvæfjord. I Piteå var det strålende sol og 20 grader.

Det er første gang kona Lise Kokkim er "værflyktning" i Sverige. Det frister å komme tilbake.

– Det er fantastisk å komme hit. Det er trasig i Nord-Norge nå. Kaldt, regn og nordavind.Svenskene er også gode på camping.

Slutten av juni har ikke bydd på noe særlig sommervær nordpå. Tvert imot. Lørdag våknet flere i Troms opp til snø.

Slik så det ut på terrassen til Rof-Gunnar Monsen lørdag morgen på Hansnes i Troms. Foto: Rolf-Gunnar Monsen

Både i Nordland, Troms og Finnmark varslet Meteorologisk institutt lørdag om snøbyger i høyere strøk.

Populært feriemål

Den svenske østkysten er et yndet feriemål for nordlendinger. Årsaken er enkel. Her er man nesten garantert litt sol og varme. Østersjøen byr også på høyere badetemperaturer enn det man finner på nordnorske strender.

Kim Hansen og Airin Helland fra Sortland har lagt ferien til Sverige i flere år. Mens ungene bader, nyter de sommervarmen.

– Hjemme på Sortland regner det vannrett for tida. Vi var først i Boden, men vi flytta oss til Piteå for her var været enda finere, sier Hansen.

Mens regn og vind har preget været den siste uka mange steder nordpå, har Sør- og Østlandet kunnet nyte flotte sommerdager. Neste uke vil temperaturene synke i sør, mens de kan stige enkelte steder i Nord-Norge.

– Det er varmluft som trekker oppover mot Finnmark på tirsdag, mens resten av Nord-Norge får uendret vær. Det blir forholdsvis varmere nord i landet, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss til NTB.