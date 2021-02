Sykehuset fikk ekstra vaksinedoser – vaksinerte direktøren

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Avisen Bodø Nu melder sent fredag kveld at Nordlandssykehusets direktør, Paul Martin Strand, har blitt vaksinert for covid-19.

Det til tross for at all helsekritisk personell skulle vaksineres ferdig først.

Krise- og beredskapsledelsen skulle bli vaksinert når sykehuset mottok neste rundt med vaksiner senere i februar.

Til NRK bekrefter kommunikasjonssjef i Nordlandssykehuset, Randi Angelsen, at totalt tre personer fra ledelsen har fått vaksinen.

Ifølge Angelsen endte de tre med å få vaksinen etter at Bodø kommune varslet at de hadde ekstra doser tilgjengelig.

Ville ikke at vaksine skulle gå til spille

– Kritisk helsepersonell er prioritert. Det ble lagd en reserveliste. På denne var det tre fra krise- og beredskapsledelsen, sier Angelsen.

– Når Bodø kommune ringer og forteller at de har noen doser til overs som de vil få brukt opp, forsøker man å få tak i folk som er satt opp på denne listen. Men det lyktes vi ikke med, forteller Angelsen.

– For å utnytte dosene, og for at ingenting skulle gå til spille, tok direktøren og to andre fra ledelsen imot vaksinen.

Tidligere samme fredag kom en pressemedling fra Bodø kommune om de ekstra vaksinedosene:

– Også denne uken ble det vaksinedoser til overs i Bodø, dels fordi noen ikke møtte fram til vaksinering og dels fordi det ble trukket opp flere doser enn beregnet, skriver kommunikasjonssjef i kommunen Tord Berthinussen.

Helsepersonell i Bodø kommune fikk 26 doser og helsepersonell ved Nordlandssykehuset fikk fem doser. Ledelsen er ikke nevnt i pressemeldingen.