Ifølge Bane Nor blir 800 dyr, hovedsakelig elg og rein, påkjørt og drept på Nordlandsbanen hvert år.

Verst er situasjonen i Rana i den beryktede Dunderlandsdalen. Det er den jernbanekommunen med klart flest elgpåkjørsler.

Sånn har det i flere tiår uten at noe har blitt gjort.

Tidligere i vinter skrev NRK at naboer og andre hadde fått nok. Veterinær Lene Rasmussen opprettet ei Facebook-gruppe. Den fikk raskt nær 5.000 medlemmer.

– Dette er massive brudd på dyrevernloven og ingen tar ansvar. Nå er det nok, sa hun.

– Vil ikke bare peke på hverandre

Målet med Facebook-gruppen var å legge press på kommunen, fylkeskommunen, Bane Nor og Samferdselsdepartementet, slik at de skal bygge viltgjerder langs skinnegangene gjennom Dunderlandsdalen.

Og nå kan det se ut som om engasjementet har blitt hørt.

Tirsdag var fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i møte med Rana kommune, Bane Nor og Samferdselsdepartementet.

Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Like etterpå kunne han komme med en gladmelding til naboene – og kanskje aller mest elgen.

– Konklusjonen er at både departementet og Bane Nor tar det på alvor, og vi er enige om at det må gjennomføres strakstiltak, sier Norvoll til NRK.

– Så det kommer gjerder allerede i sommer?

– Ja, det var det vi ble enige om i møtet. Det må gjøres tiltak i sommer, også bygging av gjerder. Det er jeg trygg på at det vil bli igangsatt.

Slik ser et togsett ut etter en elgkollisjon. Dette bildet er fra Rørosbanen. Foto: Nils Ivar Martila

Det er også Rana-ordfører Geir Waage (Ap).

Han skal om kort tid sende over innspill fra Rana om hvor det bør gjerdes inn og hvilke andre tiltak som eventuelt må gjøres.

– Det er en uverdig dyretragedie vi opplever her, sier ordføreren.

Norvoll sier han er opptatt av at de ikke havnet i en situasjon hvor de forskjellige myndighetene bare ble sittende og peke på hverandre.

– Krever rask byggesaksbehandling

Områdedirektør i Nord i Bane Nor, Thor Brækkan, sier at deler av strekningen skal bygges ut, så sant kommunen er rask med å behandle søknader.

– Da er det snakk om 5-10 kilometer i Dunderlandsdalen hvor det er veldig mange påkjørsler av elg.

Planen er at dyrene skal kunne krysser linja over de mange tunnelen i området.

Men hvis Bane Nor skal klare å få det utført i år, må byggesaksbehandlingen i kommunen skje raskt.

– Hvis vi skal rekke å starte byggingen i sommer, forutsetter det smidighet i kommunen.

Thor Brækkan i Bane Nor. Foto: Skjemdump

De siste fire årene har Bane Nor brukt 85 millioner kroner for 45 kilometer med gjerde på begge sider i Nordland.

– Det er veldig kostbart å bygge viltgjerde. Det ligger på rundt 2 millioner kroner per kilometer for et dobbeltsidig gjerde. Det betyr at det i år kan koste oss rundt 20 millioner kroner hvis vi får bygget 10 kilometer, og det vil bli tatt ut av årets budsjett, sier Brækkan.