Nordlandsbanen felt for «barnevaffel» i Matbransjens faglige utvalg

– Produkter som retter seg mot barn er underlagt et særskilt strengt regime, sier sekretariatsleder Wenche Jacobsen i MFU.

Utvalget konkluderer med at produktets navn retter seg mot mot barn. Derfor mener utvalget man må være spesielt forsiktig når man reklamerer for det.

– Det er nærliggende å tro at barn som kommer til restaurantvognen, vil se en slik plakat med et stort bilde av vaffel med seigmenn som en i øyenfallende kjøpsoppfordring og dermed påvirkes i sin mase-/kjøpeatferd, heter det i en pressemelding fra MFU.

For de lekne kan vi tilby vaffel med melisdryss, Seigmenn og en dæsj med syltetøy hvis du vil. Vaffel med Seigmenn / Fra menyen på Nordlandsbanen

Jacobsen understreker overfor NRK at det er et markedsføringsforbud mot produkter særlig rettet mot barn.

– Retningslinjene sier at man kan ha en menyplakat som sier hvilke produkter som er til salgs. Men dette var plakater som i størrelse var av en slik karakter at det var ekstra oppmerksomhetsvekkende, sier hun til NRK.

– Når du har produkter som er særskilt rettet mot barn, som en barnevaffel med seigmenn absolutt må sies å være, er det veldig, veldig strenge retningslinjer. Og utvalget mente dette var en overtredelse.

Foto: Susann Stave/MFU/NTB

De mener derfor at plakaten bryter med retningslinjene, men at et slikt produkt kan være en del av en samlet menypresentasjon ved disk- eller kasseområde.

Nordlandsbanen har etter klagen til MFU endret navnet på produktet og fjernet markedsføringstiltakene knyttet til «barnevaffelen».

Siden MFU ble opprettet i 2014 har utvalget fått inn om lag 80 klager. Tre av dem har kommet det siste året.