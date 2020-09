Et nytt reiselivssamarbeid som retter seg mot både nordmenn og internasjonale turister er på gang i Nord-Norge.

Med god drahjelp fra Vestland.

Tirsdag ble det kjent at Flåm AS, en av Norges største reiselivsaktører, går inn som medeier i Arctic Train.

Flåm AS er selskapet som driver Flåmsbana. Togruta på Vestlandet omtales som et av verdens attraktive reisemål.

Arctic Train kjører på Ofotbanen nord i Nordland, som er Norges nordligste jernbane. Samarbeidet betyr mye for en reiselivsaktør som tok jomfruturen så sent som 17. mai i år.

Arctic Train kjører på Ofotbanen fra Narvik til Bjørnfjell stasjon. Foto: Arctic Train

– Dette samarbeidet blir like spektakulært som opplevelsen på banen.

Det sier Karl Aksel Vik, som fram til det nye samarbeidet var styreleder i Arctic Train. Nå er han styremedlem.

– Et fyrtårn i nordnorsk reiseliv

Flåmsbana ble beskrevet som inspirasjonskilden til Arctic Train da sistnevnte annonserte at de ville satse stort i Nord-Norge.

Felles hos de to er at de begge regnes å være blant Europas vakreste togreiser. Flåmsbana beskrives til og med å være i verdensklasse.

Forskjellen på de to er at sistnevnte er overlegen når det kommer til erfaring, noe som kommer godt med for ferskingene i Narvik.

– Å stå alene i et sånt prosjekt er krevende, og vi trenger noen som har gått veien før oss. At Arctic Train og Flåm AS går sammen om å operere turisttog på Ofotbanen vil bli et spennende samspill, sier Vik.

Også i den nye samarbeidsorganisasjonen er det optimisme.

Solrun Hjelleflat er administrerende direktør i reiselivsselskapet Flåm AS, der de nå vil bruke sine erfaringer på å videreutvikle Arctic Train. Foto: Flåm AS

Administrerende direktør Solrun Hjelleflat, sier de har vært i dialog med Narvik om dette i flere år. Hun mener dette gjør at de etter hvert kan tilby et helårs reisemål med Arctic Train.

– Det er store likheter mellom Flåm og Narvik, og vi har sett på om erfaringene vi har gjort oss i Flåm lar seg kopiere oppe i Narvik. Å få dette på plass vil være fantastisk for norsk reiseliv, sier Hjelleflat.

Hun tror et slikt samarbeid vil bli lagt merke til internasjonalt.

– Dette vil styrke norsk reiseliv. Norge er et lite land, så det å slå kreftene sammen og kunne tilby to spektakulære togopplevelse både langs fjordene og i Nord-Norge vil slå godt an internasjonalt.

– Setter Narvik på kartet

Leder for kommunikasjon og marked i Nordnorsk Reiseliv, Siw Sandvik, mener dette er gode nyheter for reiselivet.

Siw Sandvik i Nordnorsk Reiseliv tror samarbeidet vil ha stor betydning for utviklingen av Narvik og Ofoten som et attraktivt reisemål. Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Flåm AS har vært en suksess i verdenssammenheng på Vestlandet. Et så omfattende samarbeid med to spektakulære togstrekninger i Norge vil være svært positivt for reiselivet i nord, skriver hun i en e-post til NRK.

Hun mener det er mye Arctic Train vil kunne dra veksler på, spesielt når det gjelder læring og kompetanse.

– Dette gjør uten tvil Narvik og Ofoten mer tilgjengelig for nordmenn og internasjonale turister.