Stridens kjerne står om drift og vedlikeholdsansvaret, som fylkeskommunene overtok fra nyttår.

Men som NRK tidligere har fortalt har de fire nordligste nektet å skrive under på avtalen med staten. Årsaken? De mener de får altfor lite penger.

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp), er svært skuffet etter et møte med nærings- og samferdselsdepartementet.

– Det er totalt uaktuelt. Vi kan ikke drifte fiskerihavnene i Nordland på en god og trygg måte med de pengene regjeringen legger opp til, sier Bentzen.

Til sammen har regjeringen lagt opp til å bevilge 120 millioner kroner i året til de fire nordligste fylkene, mot at de overtar ansvaret for drift og vedlikehold av fiskerihavnene.

Ifølge Bentzen er Nordland forespeilet 51 millioner kroner.

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland Bent-Joakim Bentzen. Foto: Oliver Rønning / NRK

Fylkesrådet i Nordland har på sin side regnet med å bruke 130 millioner kroner årlig kun på drift og vedlikehold.

Mangler én milliard

I 150 år har Kystverket driftet og vedlikeholdt fiskerihavnene langs kysten. Men i 2017 begynte arbeidet med å overføre havneansvaret bort fra staten.

I hele 2019 ble mange fiskerihavner solgt, og de som var igjen ved nyttår skulle overføres til fylkeskommunene.

Til sammen har regjeringen lagt opp til å bevilge 120 millioner kroner til de fire nordligste fylkene, mot at de overtar ansvaret for drift og vedlikehold av fiskerihavnene. Foto: Tommy Larsen

I tillegg vil regjeringen overføre ansvaret for store havneprosjekter i fylket planlagt fram mot 2030 til en samlet kostnad på rundt 1 milliard kroner.

Fiskerihavnene på Værøy, Røst og Andøy lå inne i Nasjonal Transportplan, og dermed sikret statlige midler.

– Vi har ingen sjanse til å realisere disse prosjektene. Så det regjeringa egentlig gjør er å skrinlegge de prosjektene de selv har lagt inn i transportplanen, hevder han.

Andøy kommune har det fiskeværet som ligger nærmest kontinentalsokkelen, med kortest vei til fiskefeltet.

Ordfører: – En katastrofe

I transportplanen var det planlagt å bruke 450–500 millioner kroner på Andenes fiskerihavn. Ordføreren sier at hele greia er en tragedie.

Knut Andreas Nordmo er ordfører i Andøy (Sp). Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– For Andøy er det en katastrofe. Det er kritisk. Vi mister volum og leveranse fordi båtene ikke vil bruke Andenes havn.

Han mener at dersom regjeringen mener at Norge skal satse på hav og fiskeri, må de sørge for å bidra med penger til infrastruktur for å gjøre det mulig

– Ikke bare sende regninga til de som ikke har noe å betale med, raser ordfører Knut Andreas Nordmo.

Ikke gitt opp

Fiskerihavnene på Værøy, Røst og Andøy lå inne i Nasjonal Transportplan, og dermed sikret statlige midler. Nå er det usikkert. Foto: Ron Kaspersen

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Bent-Joacim Bentzen, har ikke gitt opp å komme til enighet.

– Potensialet er enormt. Både Nordland, Troms og Finnmark, Møre og Romsdal og Trøndelag forventer at det kommer mer midler på banen, forteller han.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra regjeringen onsdag kveld, men statssekretær Ingvild Ofte Arntsen skriver i en e-post til VG at de vil fortsette dialogen.

– Det er bevilget omtrent 155 mill.kr som skal overføres når avtaler inngås og disse fordeles etter kjente kriterier.

– Jeg har i dag hørt fylkeskommunenes vurderinger av dette og forslag til løsninger, og dette tar vi med oss i det videre arbeidet, skriver statssekretæren til avisa.