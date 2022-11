Norsk museum selger «kryptobibler» til 70 000 kroner

Nordisk bibelmuseum har som formål å gjøre bibelens innhold kjent for allmennheten.

Hvem skrev bibelen? Hva inneholder den? Hvorfor ble den skrevet?

Det er alle spørsmål de prøver å gi svar på.

Nå skal de selge noen av biblene som NFT-er for å ny ut til enda flere.

Rett og slett en slags «kryptobibel».

– Håper det kan gi inntjening, sier daglig leder i museet Rune Arnhoff.

Men å tjene penger kan bli en utfordring i dagens marked mener kryptokunster.

Denne bibelen kan bli din for 0.04 Ethereum, eller omtrent 470 kroner. Grafikk: Skjermdump / nft.nobimu.com

Første museet som selger NFT

Under pandemien fikk bibelmuseet støtte fra Innovasjon Norge til å lage et virtuelt museum.

Det ble publisert i eget metaunivers.

I ettertid fikk de en annen idé; NFT av bibler.

Hva er en NFT? Ekspandér faktaboks NFT står for «non-fungible token» og er et slags elektronisk eierskapsbevis

Løsningen ble skapt for å hjelpe folk som lager digital kunst med å selge og distribuere verkene sine.

Eierskapsbeviset er unikt og en ikke-utskiftbar dataenhet som er lagret på en slags digital regnskapsbok.

NFT-er knyttes ofte til reproduserbare elementer som bilder, video, lyd og andre digitale filer. Selv om det er mulig å kopiere filen, viser NFT-en hvem som eier orginalen.

Med det er de det første museet i Norden som hiver seg på NFT-bølgen.

– Det er ikke mange som forbinder den gamle boka med noe så «moderne», men mange syns det er spennende, sier Rune Arnhoff, daglig leder i Nordisk Bibelmuseum.

Dette er de ni NFT-biblene som er lagt ut for salg. Prisene varierer fra rundt 470 kroner til over 70 000 kroner.

Ifølge ham har de allerede solgt et par eksemplarer.

– Som et museum har vi en oppgave å formidle informasjon. Ved bruk av NFT kan vi formidle dette på nye måter.

Gjennom deres egen nettside for salg kan alle følge med på priser, transaksjoner og nye bibler som blir lagt ut for salg.

Siden viser nå at museet har solgt et par bibler for omtrent 470 kroner, eller 0.04 Ethereum.

Andre tar pause fra markedet

Håkon Evjenth (20) fra Bodø har tidligere produsert og solgt NTF-er.

Men det siste året har hverken krypto- eller NFT-markedet gått spesielt bra.

Evjenth har derfor tatt en pause fra kryptokunsten.

– Før var det flere som etterspurte NFT-er og færre som lagde dem. Nå er det motsatt, sier han.

Han understreker at det museet gjør virker interessant, men at det kanskje ikke er rett tidspunkt.

– Det er mye tøffere å komme inn på markedet i dag på grunn av verdensøkonomien og utviklingen i krypto generelt.

20-åringen peker også på at de som handler med krypto ofte er unge.

Det er derimot færre unge enn eldre som er interessert i bibler og religion, viser statistikk.

Tall fra SSB viser at langt færre unge sier de tilhører en trosretning.

Samtidig viser en undersøkelse gjennomført av Norstat for Vårt Land at hele 32 prosent av de under 30 år aldri har åpna en bibel.

– Men det kan være en positiv ting for museet at de er først ute i Norge med noe slikt, sier Evjenth.

Flere tusen bilder

Uavhengig av markedet har museet satt i gang prosjektet.

For å få biblene tredimensjonale har de brukt en teknologi som heter fotogrammetri.

De har tatt mellom 5000 og 7000 bilder av hver bok, som deretter er satt sammen til å bli et 3D-objekt.

– Vi har aldri gjort dette før også går vi jo i tillegg inn i et ukjent landskap, sier Rune Arnhoff.

Allerede planlegger museet flere lanseringer av nye NFT-er.

– Vi ser også på muligheten til å lage noe innenfor hologram, sier han.