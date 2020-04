Starter opp journaliststudiet igjen etter to år med pause – med kun 19 søkere

I dag ble søkertallene til høyere utdanning i Norge klare: aldri før har så mange ønsket å studere.

Med en økning på 8,7 prosent fra i fjor er tallet på 150 784 søkere, viser tall fra Samordna opptak.

1003 av dem vil bli journalister, ifølge tall Medier24 har samlet. Men det er Oslo som tiltrekker seg folk.

Nordland er det fylket med færrest søkere. Her har journalistikkutdanninga ligget brakk i to år etter lave søkertall.

Men i mars i fjor ble det klart: journalistikkbachelor skal gjeninnføres.

Til høsten er studiet i gang igjen – selv om de kun har fått 19 søkere. Det er samme søkertall som for to år siden.

Tre konkrete grep skal redde journalistikken i nord

Birgit Røe Mathisen er studieprogramansvarlig på journalistutdanninga og professor i journalistikk på Nord universitet.

Hun trekker frem tre hovedfaktorer som skal gjøre studiet bedre enn det var:

Universitetet har inngått avtaler med redaksjoner i Bodø og på Fauske hvor deler av utdanningen skal foregå ute i redaksjonene. Dette kommer i tillegg til praksis mot slutten av studiet. De skal ansette én eller to personer i henholdsvis 40 prosent eller 20 prosentstilling (er). Det skal være noen som allerede jobber i en redaksjon, og som skal være et bindeledd mellom universitetet og redaksjonene. De som skal bidra med praktisk digital kompetanse. Opprettelse av et studieprogramråd som skal være et rådgivende organ fra folk i mediebransjen og medieorganisasjoner.

Birgit Røe Mathisen er studieprogramansvarlig på journalistutdanninga og professor i journalistikk på Nord universitet. Foto: Nord Universitet

– Dette er de tre hovedgrepene vi har gjort som gjør at utdanninga kobles mer til den praktiske delen av journalistikken, sier Mathisen.

Hun skulle helst sett at flere søkte seg til studiet.

– Men siden det har vært flere oppfatninger om at studiet har vært avsluttet helt, synes jeg ikke 19 er et spesielt dårlig tall.

Mathisen vet ikke om Nord har mer eller mindre praksis i forhold til andre journalistikkutdanninger.

Søknadstall journalistikk 2020 Ekspandér faktaboks Oslo har flest søkere generelt: 41 902 (førstevalg).

Nordland har færrest søkere: 4 248 (førstevalg).

Alle fylker med unntak av Nordland opplever en oppgang i antall førstevalgssøkere.

1003 stykker har satt journalistikk som førstevalg i år totalt i Norge (fotojournalistikk er tatt med her. Det er ikke kommunikasjon og TV-produksjon).

19 av dem har søkt seg til Bodø.

Man kan studere journalistikk ved Nord universitet avd. Bodø, høgskolen i Volda, NLA høgskolen, OsloMet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger. NRK opplyser om at man studere mange andre retninger (kommunikasjon, dokumentarskaping, medievitenskap og lignende) - og likevel få kompetanse til å jobbe som journalist. Kilde: Samordna Opptak

Tror antallet vil gi god oppfølging

I to år var den nordligste journalistikkutdanningen vært Volda i Møre og Romsdal.

Mathisen håper enda flere søker seg til Nord ved å endre på rekkefølgen over prioriterte studier.

– Nå planlegger vi studiestart og gleder oss veldig til å ta imot de nye studentene. Jeg tror et kull på nitten er perfekt størrelse på en klasse. De vil få god oppfølging, sier hun.

Nord universitet har totalt 5 188 søkere til sine ni (!) studiesteder. Bodø er det studiestedet som tilbyr journalistikkutdanning.

Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor ved Nord universitet. Foto: Svein-Arnt Eriksen Nord universitet

– Vi har vært spente. Fagmiljøet har jobbet godt med å videreutvikle tilbudet. Det vil nok ta litt tid å komme tilbake i markedet etter å ha vært ute av det en stund, sier prorektor for utdanning Levi Gårseth-Nesbakk.

Også han skulle ønske tallet på søkere til både denne utdanningen og universitetet generelt var høyere.

– Men vi vil likevel vise dem at vi kan tilby god kvalitet i dette studiet, sier han.

NRK gjør oppmerksom på at «journalist» ikke er en beskyttet tittel, og at journalistutdanning ikke nødvendigvis er et krav for å jobbe som journalist.