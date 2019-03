Vil gjeninnføre journalistikkbachelor ved Nord universitet

Denne høsten er det full stopp i opptak av journaliststudenter ved Nord universitet, som har fakulteter i Trøndelag og Nord-Norge.

Etter at den nye, kombinerte masterutdanningen i journalistikk og kommunikasjon falt i grus, var det mange som så på dette som siste dråpen i glasset.

Nå sier derimot prorektor for utdanning og studie, Levi Gårseth-Nesbakk at de jobber mot å gjeninnføre den nordligste journalistutdanningen.

Prorektor for utdanning og studie, Levi Gårseth-Nesbakk. Foto: Nord universitet

– Det er en klar plan på å utvikle både et bachelor- og mastertilbud innenfor journalistikk. Så det kommer. Vi må bare forsikre oss om at vi først har den tilstrekkelige faglige kompetansen på plass.

– Så bachelor i journalistikk vil komme tilbake ved Nord universitet?

– Ja.

Bekymret for samfunnsdebatten

Nullopptaket ved Nord universitet har skapt reaksjoner i fagmiljøet i nord, så vel som på Stortinget.

Utdanningspolitisk talsperson for SV, Mona Fagerås, sa senest torsdag at hun var svært bekymret over utviklingen. Kontrabeskjeden kommer som en lettelse.

– Det syns jeg er gledelige nyheter absolutt. Jeg har fryktet at de kommer til å legge ned studiet, så jeg håper at det politiske presset og medieoppmerksomheten nå kan gjøre at denne utdanningen gjenoppstår.

Mona Fagerås, SV. Foto: Ola Helness / NRK

Kritikken mot bachelorutdanningen har tidligere vært at studiet manglet praktisk tyngde.

Prorektor Gårseth-Nesbakk sier at de kommer til å bygge utdanningen opp på nytt, men at forskningsbiten fremdeles må ha en viktig rolle i læreplanen.

– Det som er plan A er at man gjør en gjennomgang av bachelorutdanningen slik den har vært. Vi skal gjøre den enda bedre og tilby en forbedret bachelorutdanning. En god utdanning betyr praksisnærhet, men også at vi dyrker den forskningsmessige biten.

Kombineres med kommunikasjon

En av dem som har vært mest kritisk til både den sammensatte journalistikk- og kommunikasjonsmasteren, samt det døende bachelorstudiet, er mediekritiker og journalist Anki Gerhardsen

Hun stiller seg forholdsvis positiv til planene, men sier at kritikk og tilbakemeldinger må ligge til grunn når en slik utdanning gjenoppstår fra asken.

– De må først og fremst forstå at bachelorutdanningen må være annerledes enn den de har hatt før. De må ta kritikken innover seg, være lydhør og i tett dialog med både studenter og redaksjoner.

Mediekritiker Anki Gerhardsen mener nordnorske redaksjoner kan få problemer uten en utdanningsinstitusjon nord for Volda. Foto: Vilde Bratland Erikstad/NRK

Hun forventer at både samfunnskunnskap og redaksjonell erfaring verdsettes høyere enn det studiet har vist de siste årene.

– Det jeg håper er at de hele studieløpet jobber tett med en redaksjon og at det hele tiden fylles på med samfunnskunnskap, økonomi og geovitenskap.

Gårseth-Nesbakk bekrefter at masterutdanningen antakeligvis vil være kombinert med en kommunikasjons-master. Det er Gerhardsen svært kritisk til.

– Ja, det er en blanding som jeg misliker sterkt. Ikke én person har sagt at dette er en god idé. Enten får de lage en master i kommunikasjon eller i journalistikk.