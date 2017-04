Nord universitet øker mest i landet

5301 søkere har Nord universitet som sitt førstevalg til 3035 studieplasser. I 2016 var det til sammenligning 4642 førsteprioritetssøkere til Nord universitet, skriver universitetet selv i en pressemelding etter at tallene fra Samordna opptak ble lagt fram torsdag formiddag.

– Jeg er svært glad for den solide økningen i antallet studenter som ønsker seg til Nord universitet. Dette viser at vi har attraktive utdanninger og gode fagmiljøer, som studentene aktivt søker seg til, sier rektor Bjørn Olsen.

Tendensen med sterk økning i søkningen til helsefagene sykepleier, vernepleier og farmasi fortsetter. Nord universitet har i snitt omtrent fire søkere per plass på våre sykepleierutdanninger.

Økningen i interessen for de blå-grønne fagene fortsetter også, og både havbruksdrift og ledelse, husdyrvelferd og i særstilling dyrepleie er svært populært blant søkerne til Nord universitet.

Økning også ved UiT

7714 studiesøkere har et studium ved UiT Norges arktiske universitet som sitt førstevalg. Det er en økning på 6,61 prosent, viser årets søkertall fra Samordna opptak. Den nasjonale økningen er 2,7 prosent.

– Årets gode søkertall bekrefter at studiesøkere i Norge er opptatt av faglig kvalitet og karrieremuligheter når de velger utdanning. Vi har aldri hatt så mange søkere, og vi gleder oss over at veksten kommer flere av studiestedene til gode. I Harstad er veksten på hele 15 prosent, sier prorektor Wenche Jakobsen.

Tallene viser at både datateknikk og bygg-studiene ved Narvik har hatt en økning på over 100 prosent.

Økning for lærerutdanning

Økningen til lærerutdanningene i Nord-Norge har økt med hele 45 prosent.

I 2016 var det 161 personer som søkte en lærerutdanning i Nordland, i 2017 er tallet hele 229, en økning på 42,2 prosent.

Ved UiT var det i fjor 317 førsteprioritetssøkere til lærerutdanningene, i år er det 485.

– Det er viktig for landsdelen. Vi vet at det er behov for minst 4000 lærere i Nord-Norge og det er derfor positivt at det er flere søkere enn vi har studieplasser. Kunnskapsministerens drahjelp har vært positiv i rekrutteringsprosessen. Nå blir det konkurranse om plassene, sier prorektor Wenche Jakobsen ved UiT.