– Protest og avmakt får folk til å velge annerledes

Torsdag presenterte NRK i samarbeid med iFinnmark og Nordlys en meningsmåling som viser at Senterpartiet nå er større enn Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark.

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, tror det særlig skyldes misnøyen med regionreformen, flytting av militære avdelinger sørover og en klimapolitikk som ikke skiller på de forskjellige utfordringene innbyggerne i nord har sammenligna med sentrale strøk.

– Jeg tror det vi ser er utslag av en tillitskløft mellom folk i nord og makta i sør. Om Senterpartiet har alle svarene på det, skal jeg ikke påstå, men de har iallfall tatt en posisjon som et troverdig opposisjonsparti. Og de treffer en nerve som er viktig for folk når de snakker om regionreformen og Forsvaret, sier Fjellheim.

– Folk blir forbanna

Dersom meningsmålingen skulle bli valgresultatet, så kan Ivar B. Prestbakmo (Sp) bli fylkesordfører i et sammenslått fylke han er imot.

Han tror meningsmålingene er et uttrykk for at folk er forbanna over ikke å bli hørt hos sentrale politikere.

Senterpartiets toppkandidat i Troms og Finnmark, Ivar B. Prestbakmo mener folk blir forbannet når politikerne ikke hører hva folket sier, og at det er forklaringen på Sp-framgangen. Foto: Ingunn Merete Hals

– Vi går til valg på løftet om å dele Troms og Finnmark igjen, men vi mener vi er de beste til å utvikle et tilbud til beste for alle innbyggerne uansett, sier han.

Prestbakmo avviser påstanden om at Sp står for gamle dagers løsninger.

– Men vi mener det ikke er noen grunn til å gjøre endringer bare fordi noen på et kontor i Oslo har funnet det ut. Vi må endre når det gir bedre tilbud til folk, ellers gir det ingen mening, sier han.

Prestbakmo, som i dag er fylkesråd for samferdsel i Troms, mener partiets overordna plan er å stå opp for innbyggerne.

– Tilbudet til innbyggerne skal være likt enten man bor i distriktet eller i sentrale strøk, sier han – uten å konkretisere hva han legger i det.

– Vanskelig utfordring

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) i Finnmark er enig i at det trolig er regionreformen Senterpartiet skårer så høyt på.

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech i Finnmark jubler for andreplassen på nominasjonsmøtet til Troms og Finnmark. Meningsmålingene tyder på at det kan holde hardt å ha like mye å juble for etter valget. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Vi er jo også imot, men det har helt klart vært en vanskelig øvelse både å skulle ta ansvar og samtidig være imot, sier han.

Bech erkjenner at de nå må jobbe hardt for å få velgerne til å forstå hva de mener.

– Men vi har hatt dårlige målinger før i Finnmark, og likevel kommet bra ut av det når det har vært valg. Vi må bare gjøre det vi kan for å få velgerne til å tro av vi er garantisten for en reversering av regionreformen, sier han.

Om fylkespartiet lengst nord er klar på det løftet, kan den sentrale partiledelsen oppfattes litt mer tvetydig. Partileder Jonas Gahr Støre uttalte i fjor høst at nå var tiden inne for å respektere Stortingets vedtak.

Men i vinter åpnet både Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum for at regionreformen kunne reverseres, dersom innbyggerne ville det.