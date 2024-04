Nord-professor ut mot hets: – Fordummende og stygg

«Melkerampeuniversitet», «nisselueuniversitet», «molbouniversitet», «Nord og ned universitet».

Det har ikke manglet på negative merkelapper på Nord universitet etter den mye omtalte Kjerkol-saken.

Ingvild Kjerkol (Ap) måtte sist fredag gå av som helseminister etter at nemnda for studentsaker ved Nord universitet annullerte mastergraden i kunnskapsledelse fra 2021.

Det skjedde etter at oppgaven først fikk karakter B, før Kjerkol og medstudentene snakket opp karakteren til A.

I ettertid har mange i den offentlige debatten pekt nese mot universitetet.

Det mener professor i historie ved Nord universitet, Hilde Gunn Slottemo, er lite produktivt.

– I kommentarfeltene i avisene har jeg sett mye harselas med Nord universitet som er litt fordummende og stygg, særlig når den kommer fra andre akademikere.

Hun tok først opp temaet i en kronikk i Khrono.

– Toppen av isfjellet

Hun sier at mange som jobber på universitetet syns det har vært tungt å bli dratt med i dragsuget på kritikken.

– Det betyr ikke at universitetet ikke har gjort ting feil, det er opplagt. Men mitt poeng er at dette er noe som må diskuteres på systemnivå.

– Hva er det med sensur som ikke fungerer godt nok i dag? Hva er det med studentene som gjør at en del føler at de kan jukse? spør professoren.

Hun frykter at sakene rundt Kjerkol og Sandra Borch ved Universitet i Tromsø (UiT) kun er toppen av et mye større isfjell, og bør være en vekker for alle i universitets- og høgskolesektoren.

– Grunnen til at de to sakene med Sandra Borch og Ingvild Kjerkol har blitt oppdaget, tatt tak i og blitt så store er fordi det har vært kjente og profilerte personer.

Hun spår at også flere universiteter kan få seg en overraskelse de neste årene.

– Når vi begynner å få nye plagiatkontrollsystemer, så vil vi oppdage at omfanget er mye større, og at det gjelder andre universiteter.

Omdømmeekspert: Ingen må sitte i glasshus og kaste stein

– Oppmerksomheten er midlertidig. Det er ikke så lenge avisene skriver om dette, og snart er det ute av nyhetsbildet.

Det sier dosent Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania.

Han mener det er tilfeldigheter som gjør at akkurat Nord universitet denne gangen fikk et negativt søkelys på seg.

– Ulykken rammer like fort lort som lilje, og denne gang var det Nord universitet som ble rammet.

Han uttalte seg først om saken i Khrono.

Han minner om at veldig mange studenter blir tatt i fusk på andre universiteter og høgskoler, uten at det blir medieoppslag i rikspressen av den grunn.

– Nå ble det en sak fordi det var to profilerte regjeringsmedlemmer som ble tatt i juks.

Han legger til:

– Men ingen må sitte i sitt glasshus og kaste stein, for alle vet jo at fusk forekommer og at studenter blir avslørt på alle institusjoner.

– Har Nord kommet unna med dette uten en ripe i lakken?

– De har fått et skudd for baugen. Men alle som har vært sensor vet at dette er noe som rammer alle universiteter og høyskoler fra tid til annen. Jeg har ikke tall på antall studenter jeg har tatt i plagiat i løpet av over 30 år som sensor, men det er en del.

Rektor: Viktig å sikre forsvarlig saksbehandling

Når det gjelder hetsen mot Nord og oppmerksomheten rundt universitetet de siste månedene, sier Nord-rektor Solheim Hansen at fokuset har vært på studentene.

– Det har vært stor oppmerksomhet fra mediene rundt denne saken, og informasjonsbehovet har vært stort.

Rektoren mener det som har gjort oppmerksomheten særlig krevende er at mediene har spurt om informasjon har er unntatt offentlighet.

– For Nord universitet sin del så har det viktigste hele veien vært å sikre en forsvarlig saksbehandling, og ivareta rettssikkerheten til studentene.