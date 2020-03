Nord-Norge er «værtaperen» i Norge i helga.

Det opplyser vakthavende meteorolog Rannveig Eikill ved Meteorologisk institutt.

– Det blir mest vær i nord, forteller Eikill.

Det blir kjøligere og det kommer en god del snø.

– Det kan komme opp mot 20 centimeter snø enkelte steder. Vi kan vente oss vind og snøfokk og vanskelige kjøreforhold.

Blir kaldere

Det ble sendt ut et farevarsel på vindkast for Nordland i går, men meteorologen sier at dette er kansellert etter at man har sett nærmere på modellene i dag.

– Men det er nettopp sendt ut et OBS-varsel på moderat ising på fartøy i Øst-Finnmark. Ellers kommer det nok et OBS-varsel på snø- eller snøfokk innen de neste par timene.

Hun poengterer at det blir en god del vind i nord i helga.

– Det har vært en del vind nå i dag. Retninga har ligget på vest-sørvest. Fra i kveld og utover natta dreier vinden på nordvest.

– Det blir ganske kraftig vind. Først i Nordland, så utover natta i Troms og Finnmark. Opp i nordvestlig stiv til sterk kuling.

I Nordland kan det komme opp i liten storm rundt midnatt. I morgen kan det bli liten storm utover dagen øst i Finnmark.

Det har vært regn og sluddbyger de siste dagene. Mot kvelden skal snøgrensa synke en del.

– Når nordvesten slår inn synker temperaturen en god del. Vi får minusgrader i hele Nord-Norge, og det går over til snøbyger.

Ber folk være forsiktige

Utover helga og lørdagen fortsetter det med vind fra nordvest og snøbyger.

I løpet av søndagen minker vinden litt. Det ventes liten kuling.

På Twitter skriver meteorologene at snøbygene står i kø i helga, og at det bare er å finne fram snøskuffa.

«Hvem trenger vel treningssenter når man har snøbyger?», skriver de.

Eikill bekrefter at dette kan bety god trim for dem som har savnet det:

– Det blir nok en del snømåking, ja.

Hennes kollega Kristian Gislefoss i Oslo forteller at det blir kaldere over hele landet.

– Bergen, for eksempel, her vil temperaturen krype under tre grader. Det er kaldt for slutten av mars. I Oslo går det fra åtte-ti grader til fire-fem.

Grovt sett kan man si at en kan vente seg snø fra Sognefjorden og nordover i helga.

– I Vestlandsfylkene blir det regnbyger i lavlandet. Men der snøgrensa i dag ligger på rundt 300 meter, vil denne krype nedover det neste døgnet. Det er likevel Nord-Norge som er den klare «vinneren» av snøbygene i helga, sier Gislefoss.

Gressbrannfare

For Jotunheimen, Trollheimen, Dovre og Rondane melder meteorologene om snøbyger og mye vind fra fredag kveld til søndag kveld

– Vær forsiktig om du må ut og kjøre, skriver de.

På den andre side er det stor gress- og lyngbrannfare i Viken, Oslo, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland.

Årsaken er mye gammel vegetasjon på overflaten, som ikke tar til seg fuktighet og som lett antennes, står det videre.