Nesten 4000 trosset advarsel: – Forstår ikke hvor farlig det er

I flere år har kommunen forsøkt å begrense tilstrømmingen til det populære fjellet. Løse steiner i bratte og glatte partier har ført til at kommunen og lokale guider mener stien er for farlig å bevege seg på.

En tellemaskin satt opp av kommunen viser likevel at advarslene er til liten nytte. Mellom 21. juni og 17. juli viste tellemaskinen, som er satt opp ved stien til Reinebringen, at 3619 hadde passert på vei opp til toppen.

Stien opp til Reinebringen er både bratt og slitt. Lokale guider har omtalt stien som en «rutsjebane». Foto: Bryden McGrath

Da tellemaskinen ble satt opp rundt samme tidsrom for to år siden ble det registrert 2000 personer. Kommunen er ikke overrasket over at det nå har vært en voldsom økning, men er like fullt bekymret.

– Det virker som tiltrekningskraften blir større dess mer vi advarer. Jeg tror ikke folk forstår hvor farlig det er. Mange sier at de er erfarne turgåere, men fjellet er like farlig da, sier Ninette Johansen, koordinator for reiseliv, kultur og folkehelse i Moskenes kommune.

Hun er redd noen skal få på samvittigheten at de har forårsaket løse steiner som faller ned og gjør stor skade på fotgjengere bak seg.

– Kan ikke fysisk stenge av

Ordfører i Moskenes kommune, Lillian Rasmussen. Foto: Tommy Johansen

Ordfører i Moskenes kommune, Lillian Rasmussen, sier kommunen har gjort det de kan gjøre for å stoppe turgåere fra å gå opp på Reinebringen.

– Vi ser med egne øyne at det er en jevn strøm som går opp der, men vi har ikke anledning til å stenge av. Det eneste vi kan gjøre er advare mot å gå der. Folk velger selv hva de vil gjøre, forteller hun.

På skiltene kommunen har stått opp står det klare advarsler om at stien kan være til fare for «både deg for deg selv og andre».

På skiltet står det: «Moskenes kommune og lokale guider fraråder bestigning av Reinebringen. Det er glatt og bratt, en helning på ca 45 grader. I tillegg er det mange løse stener, stor rasfare, og risiko for skade. Både for deg selv og andre.» Foto: Tommy Johansen

Bygger sherpasti

For å gjøre stien trygg satt kommunen i 2016 i gang et prosjekt for å få bygget en sherpasti opp til det populære turmålet.

– Vi bygget 260 trinn på en sherpasti i 2016, og vi regner med å komme et godt stykke videre nå i september i 2017. Så lenge vi klarer å få finansiert resten av stien er planen å gjøre oss ferdig i 2018, forteller ordføreren.

Når den er ferdig håper kommunen Reinebringen ikke lenger får kallenavn som «Norges farligste turistmål». Dei siste syv årene har fire unge mennesker mistet livet på fjellet, sist en 21 år gammel amerikansk fjellturist.

FOTNOTE: I en tidligere versjon av denne saken sto det at nærmere 7000 personer hadde gått opp til toppen av Reinebringen. Det tallet er ikke korrekt, ettersom Moskenes kommune har slått sammen tallene både for personer som har gått opp og ned fjellet.

Det korrekte er at 54 prosent av 6703 personer har gått opp fjellet i den aktuelle perioden, får NRK opplyst av Ampara Solutions AS som har levert telleren på Reinebringen.