Har du vært permittert under koronapandemien?

Da har du rett på både ferie og feriepenger, ifølge et vedtak som ble stemt frem av Stortinget i slutten av april.

Det gjelder imidlertid ikke dem som har vært langvarig permittert i over ett år.

De får fire uker ferie. Med dagpenger.

Men et Nav-triks kunne likevel sørget for at de langtidspermitterte fikk feriepenger inn på konto:

Å melde seg av dagpengene før 7. juni. For deretter å melde seg på igjen så snart som mulig.

Full forvirring rundt Nav-reglene

Tidligere denne uken skrev NRK om Tor Anders Rasmussen. Den tidligere markedssjefen har vært delvis permittert siden april i 2020. Han var sikker på at han skulle få feriepenger.

Nå er han usikker og forvirret.

Ettersom han har vært permittert i mer enn 52 uker har han i utgangspunktet ikke krav på feriepenger av dagpengene.

Men da NRK fortalte han om Nav-trikset, ble han overrasket. Han reagerer kraftig på det han mener er et kronglete regelverk.

– Jeg blir forundret og skuffet. Det jeg reagerer mest på er at jeg ikke kan se å ha mottatt noe informasjon om dette, og det syns jeg er svakt av Nav.

Vi ba Rasmussen dobbeltsjekke om han hadde mottatt informasjon fra Nav. Omsider fant han en rubrikk på Nav sine nettsider hvor trikset sto forklart.

Han forteller at han ikke har mottatt informasjonen på e-post. Han er i tillegg ofte innom Nav sine sider for å oppdatere seg.

– Jeg hadde ikke kunne drømt om at det inneholdt sånn type informasjon.

«Du kan velge å stanse dagpengene dine fra 7. juni 2021 for å få utbetalt feriepenger. Dersom du fortsatt skal motta dagpenger etter 7. juni 2021, må du søke om dagpenger på nytt så snart som mulig.»

Det skriver Nav på sin nettside.

Rasmussen forteller at han ikke forstår om dette unntaket gjelder ham. Og mener det er vanskelig å tolke informasjonen på nettsiden.

– Det står at jeg får dagpenger. Men feriepenger ser det ut som forsvinner, sier han, mens han leser på hjemmesiden.

Rasmussen kunne også hatt krav på feriepenger om han hadde brukt retten til ferie med dagpenger i 2020.

I slutten av juni vil Nav sende ut et brev som informerer om du har rett på feriepenger. Men da er det allerede for sent å unndra seg denne regelen.

Les mer om regelverket til Nav her Ekspandér faktaboks Feriepenger På grunn av koronasituasjonen har Stortinget vedtatt at du som mottok dagpenger i 2020 kan få utbetalt feriepenger av dagpenger innen utgangen av juni 2021. Du trenger ikke å søke om feriepenger. Hvis du mottok dagpenger i 2020 vil du få et brev innen utgangen av juni der det står om du får utbetalt feriepenger eller ikke. Har jeg rett til feriepenger? Du har rett til feriepenger hvis du mottok dagpenger i 2020 og dagpengevedtaket ditt ble stanset fra 7. juni 2021, eller tidligere. eller du mottar dagpenger 7. juni 2021 og helt eller delvis brukte retten til ferie med dagpenger i 2020. eller du fortsatt mottar dagpenger 7. juni 2021, men har ikke opparbeidet deg rett til ferie med dagpenger enda. Hvis du har opparbeidet deg rett til ferie med dagpenger har du fått et varsel om dette på Ditt NAV. Hvis du ikke har fått varsel har du ikke opparbeidet rett til ferie med dagpenger. Hvis du er i en av de to siste gruppene ovenfor skal du sende inn meldekortet ditt som vanlig. Du har ikke rett til feriepenger, men har rett til ferie med dagpenger, hvis du fortsatt mottar dagpenger 7. juni 2021 og ikke har brukt noe av retten til ferie med dagpenger i 2020. Du har ikke rett til feriepenger, men rett til ferie med dagpenger hvis du har opparbeidet deg retten til dette i perioden 1. januar til 7. juni 2021 fordi du har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker. Kilde: Nav.no

Må regne ut selv om det lønner seg

Videre på Nav sine hjemmesider står det at du selv er ansvarlig for å regne ut om det lønner seg for deg å avslutte dagpengene.

Du får utbetalt feriepenger som utgjør 10,2 prosent av din brutto dagpengeutbetaling i 2020. Du må dermed regne ut om det lønner seg å avslutte dagpengene for å få feriepenger i stedet.

Dette er avhengig av hvor mye du får i dagpenger. For noen kan det derfor lønne seg å bli på dagpengene.

– Det er nesten det verste, at du må gjøre den operasjonen selv. Det syns jeg er svakt av Nav.

Rasmussen mener han har gått glipp av flere tusen kroner. Og det er han ikke alene om.

Velger å ikke ta feriepenger

Jostein Naadland var en av dem som oppdaget smutthullet til Nav. Han har vært ansatt på et skisenter og har vært permittert i over ett år.

I fjor opplevde han svært lang behandlingstid fra Nav. Nå tør han ikke si opp dagpengene i frykt for å gå flere måneder uten inntekt.

Naadland har regnet ut at han taper 7000 kroner på å velge dagpenger fremfor feriepenger.

Jostein Naadland er bosatt i Kviteseid i Vest-Telemark. Foto: Privat

– Det blir for dyrt å gå og vente på dagpengene igjen. Hvor skal jeg ta pengene fra? Da valgte jeg å bare fortsette som jeg gjorde, og lot de 7000 kroner gå.

Naadland mener han ikke hadde råd til å ta sjansen på lang behandlingstid. Han ville ta ferie, i stedet fryktet han at han var nødt til å spare på feriepengene i kø for å få sin nye søknad godkjent.

– Det er helt urimelig at det skal være lukrativt å si opp dagpengene.

Nav opplyser om at de har en normal behandlingstid på rundt fire uker. Denne kan imidlertid øke ved stor pågang.

– Regelverket er komplekst

Navs beredskapsleder, Yngvar Åsholt, har stor forståelse for at mange synes at formuleringene på nettsiden er kronglete. Han innrømmer at regelverket er vanskelig å forstå.

– Her er det mange forutsetninger som må beskrives. Vi har prøvd å forklare det så enkelt som mulig, men det forandrer ikke på at regelverket er komplekst og vanskelig å forstå.

I en e-post til NRK skriver Åsholt at Nav har hatt kort tid til rådighet fra regelverket var klart, til fristene gikk ut. De har likevel forsøkt å informere så godt de kan hva slags regler som gjelder for den enkelte.

– Vil det være mange som går glipp av feriepengene sine i år fordi de ikke har fått med seg denne informasjonen?

– Vårt anslag er at flertallet, som tilsvarer cirka 360.000 personer, vil få feriepenger automatisk utbetalt. Det er gjort et anslag på at nærmere 30.000 personer ikke fyller retten til feriepenger. Denne gruppen har fått veiledning på nav.no om hvordan de kan påvirke denne situasjonen og få rett til feriepenger.