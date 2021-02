Permitterte får trolig feriepenger til sommeren

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi vet at det er mange familier som er bekymret for juni, der mange kan komme til å stå uten inntekt. Så vi kommer til å fremme forslag om at alle sammen skal få feriepenger i år, som ikke har kommet i jobb igjen og har krav på det. Det sier Sylvi Listhaug (Frp).

Avviklet i 2015

Frp bidro til å avskaffe ordningen med feriepenger til permitterte i 2015. Siden den gang har ansatte som går på dagpenger ikke fått opptjent feriepenger. Nå har partiet snudd, men bare midlertidig.

Sylvi Listhaug, Fremskrittspartiet Foto: Mari Aftret Mørtvedt / NRK

– Vi er i en ekstraordinær situasjon. Vi vet at det er over 200.000 arbeidsledige. Vi vet at det er vanskelig å få seg jobb. Så vi gjør dette for 2020 og 2021, så må vi se hvordan arbeidsmarkedet er framover. Men i første omgang gjør vi det for dem som er ledige nå, sier Listhaug.

Forslaget som fremmes er slik at dagpenger mottatt i fjor og i år, skal gi 10,2 prosent feriepenger på toppen.

Bør være permanent

– Jeg synes det er feil å gjøre dette midlertidig. Det bør være en ordning som gjelder i arbeidslivet, sånn at de som er permitterte kan opparbeide rettigheter for feriepenger når de går permittert. Det sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre

Arbeiderpartiet vil trolig likevel støtte forslaget.

– Nå er det flertall for å gjøre noe med dette i denne koronatiden, og det er bedre enn ingenting. Men vi ønsker at ordningen skal være permanent.

Vil vurdere feriepengetillegg

Høyre sier de allerede har begynt å se på en engangsløsning for årets sommerferie.

Heidi Nordby Lunde, Arbeids- og sosialpolitisk talsperson i Høyre

– Dette er ikke snakk om å gjeninnføre den gamle ordningen der arbeidsledige ble trukket i dagpenger, for så å få en utbetaling året etter. Det var en dårlig ordning, sier Heidi Nordby Lunde (H)

– Men vi er villige til å se på et ferietillegg til de som har vært koronaledige eller permitterte.