– Dette er filmer som har vært savnet på DVD-markedet. Vi er svært glade for at vi nå kan gjøre dem tilgjengelige for publikum, sier direktør for kulturformidling og informasjon ved Nasjonalbiblioteket, Eline Skaar Kleven.

De gjør nå deler av den norske filmarven tilgjengelig på DVD. Flere utgivelser er på vei utover høsten. Deriblant en samling med flere av filmene til Vibeke Løkkeberg, «Klokker i måneskinn» fra 1964, regissert av Kåre Bergstrøm etter et manuskript av André Bjerke, og en samling med norske stumfilmer fra tidlig 1900-tallet.

– Det er stor interesse for disse filmene, sier Lars Gaustad.

Han er seksjonsleder for Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, avdelingen som utfører restaureringen av filmene.

– Vi har en egen Youtube-kanal der legger ut en del av det vi har rettigheter til å legge ut, og det er mange som er innom der og ser. Blant annet er en film om et slipsteinsbrudd i Telemark sett 10.000 ganger, sier han.

Selv om mye har skjedd på filmfronten siden 1910, mener Gaustad at disse filmene har en verdig også blant publikum.

– Folk liker jo å se film. De kan fortelle mye om hvem vi var og hvorfor vi er blitt dem vi er blitt, sier han.

– Det er ikke bare spillefilmer vi har restaurert og digitalisert. Det er for eksempel også undervisningsfilmer som ble mye brukt på 40-, 50- og 60-tallet.

Som denne filmen med gode råd til husmødre:

Overraskende film med kyssende afroamerikanere

Avdelingen i Mo i Rana har jobbet med å restaurere og digitalisere film siden 1992.

– Vi prøver også å sette filmene tilbake til en stand som er så likt premiereuttrykket de en gang hadde, sier Gaustad.

Blant annet sitter de på store mengder med det som kalles nitratfilm. En type film som ble brukt mye frem til 1950-tallet. Utfordringen med denne filmtypen, er at den er både svært brennbar og svært nedbrytbar.

MYE SPENNENDE: Lars Gaustad i Nasjonalbiblioteket forteller at de har funnet svært mye spennende filmer i restaureringsarbeidet sitt. Foto: Nasjonalbiblioteket

Og i løpet av årene med restaurering og digitalisering av gammel film har Gaustad og hans kolleger kommet over mange skatter filmfolket trodde var borte for alltid.

Den eldste filmen de har i arkivet heter «Something Good – Negro kiss» og er fra 1896.

– Det er en film som både skapte reaksjoner da og nå, sier Gaustad.

Filmen ble funnet på en låve i Trøndelag. En av dem som bodde på loven tidlig på 1900-tallet hadde vært i USA og tatt med seg noen filmer tilbake til Norge.

– Det faktum at afroamerikanere ble filmet i seg selv på den tiden er noe filmfolket ble svært overrasket over. Filmbransjen i USA var jo knallhvit til langt utpå 30-tallet,sier Gaustad.

En av Disneys første filmer

I tillegg oppdaget Nasjonalbiblioteket filmen «Oswald the lucky rabbit», som Walt Disney hadde laget før han etablerte det store filmselskapet sitt. Den filmen har Disney Company selvfølgelig kjøpt.

– Dessverre, sier Lars Gaustad.

– Det var en svært omstendelig prosess, med en veldig detaljert kontrakt å signere.

De fant også filmen «The Cook» fra 1917, med Buster Keaton og Roscoe Arbucle. En film mange trodde var gått tapt.

Og fortsatt har Nasjonalbiblioteket store mengder gammel film de ennå ikke har oversikt over.

– Vi vet ikke hvilke skatter som finnes på de filmene, sier han.