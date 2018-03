Næringsministeren gir full støtte til det bankene stort sett sier nei til

På en snødekt tomt står rekker med blå konteinere, fullstappet med datakraft. Når selskapet Bitfury etablerer seg i Nordland blir dette Norges største datasenter målt i kraftforbruk.

Bitfury skal utvinne bitcoin. Kryptovalutaen har hatt en eventyrlig vekst i 2017, men falt kraftig de siste månedene.

Administrerende direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark ønsker det han kaller en fremtidsrettet industri velkommen til Mo i dag.

– En gledens dag, sier Arve Ulriksen om nyetableringen. Foto: Mo Industripark AS

– Det et er en gledens dag for oss, sier Ulriksen.

Enkelt forklart blir bitcoin laget ved at alle utvinnerne i verden konkurrerer om å finne et begrenset antall digitale mynter.

Sjansen for å finne dem øker jo mer datakraft utvinneren har. I dag krever bare bitcoin like mye energi som Danmark. Og dette er bare én mange kryptovalutaer.

– Man er nødt til å jobbe med å bli mer energieffektiv. Når det er sagt er det bra at de kommer til Nord-Norge. Her har vi klimatiske forutsetninger for at denne industrien skal kunne kjøre mye mer miljøvennlig enn noe annet sted i verden, sier Ulriksen.

Han viser blant annet til tilgangen til grønn energi i Norge. Kalde omgivelser er også bra, for i denne industrien er naturlig kjøling et stort pluss.

Et enormt ledningsnett tegner et bilde av omfanget til datakapasiteten som er nødvendig ved slike sentre. Foto: Niklas Aune Johnsen / NRK

Kontroversiell valuta

Kryptovaluta har også andre, kontroversielle sider. Blant annet har kryptovalutaer blitt brukt til å hvitvaske penger som stammer fra kriminalitet.

Rundt 20 norske kryptoselskap har blitt nektet å åpne konto i norske banker. Årsaken er nettopp risikoen for hvitvasking.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ønsker seg flere datasentre i Norge. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Likevel planla næringsminister Torbjørn Røe Isaksen å kaste glans over Bitfurys etablering i dag, men bråket rundt Listhaug gjorde at han måtte snu i siste liten.

Uansett: Der bankene er skeptiske, gir næringsministeren full støtte.

– Det har vært viktig for oss å legge til rette for at vi kan åpne flere datasentre i Norge. Vi har grønn kraft, så dette kan skape arbeidsplasser og investeringer i ny teknologi.

– Dette kan være et lite industrieventyr, rett og slett. Da er det datasentrene jeg snakker om, og ikke nødvendigvis kryptovalutaen som sådan.

– Hva slags signal sender det at du som næringsminister deltar på åpningen av Bitfury, når norske banker som hovedregel sier nei til kundeforhold hvis det handler om kryptovaluta?

– Det er riktig at kryptovaluta er en ny teknologi med mange uløste regulatoriske spørsmål, som myndighetene jobber med å løse. Men slike datasentre kan skape nye industriarbeidsplasser i hele landet og ikke minst i Distrikts-Norge er det viktig, sier Isaksen om hvorfor regjeringen støtter dette.

Isaksen understreker at Bitfury er en seriøs næringslivsaktør som ikke er beskyldt for å drive med lyssky virksomhet.

Teknologi med mange bruksområder

I tillegg til å utvinne bitcoin, jobber Bitfury for at den såkalte blokkjedeteknologien kan brukes til andre formål enn å utvinne bitcoin.

For eksempel trygg overføring av eiendomsrett eller helseopplysninger.

– Det fine med dette selskapet er at de tar i bruk en ny type teknologi som kalles blokkjede. Dette er en teknologi som har mange bruksområder, sier Ulriksen i Mo Industripark.