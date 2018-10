Nå skal tidenes låt fra Nordland kåres – nominer din favoritt!

Hvilken låt fra Nordland står som bauta over alle låter gjennom tidene?

Det skal du som publikum få bestemme i høst. NRK Nordland kårer nemlig tidenes låt fra Nordland og det er du som publikum som foreslår låter og som stemmer over hvem som til slutt vinner.

Forslag til låter kan sendes inn til NRK Nordland i alle våre kanaler enten det er i sosiale medier eller på som e-post til nordland@nrk.no.

Vi trekker ut en av dem som bidrar med forslag som vinner en drømmedag hos NRK Nordland for to inkludert reise og opphold og en eksklusiv konsert med Kråkesølv og Regnvær.

Jury plukker ut låter

En jury bestående av musikk-kjennere med mer enn gjennomsnittlig peiling på musikklivet i Nordland skal plukke ut de låtene fra forslagene som kommer inn. Juryen består av:

Gøran Aamodt, festivalsjef for Parkenfestivalen i Bodø.

Rune Slyngstad, musikkjournalist i Avisa Nordland.

Maiken Johansen, festivalsjef for Verket musikkfestival i Mo i Rana.

Øivind Holthe, festivalsjef for Blåfrost på Rognan.

Sammen skal de plukket ut et knippe låter som skal stemmes fram til tittelen «Tidenes låt fra Nordland».

Enkle kriterier

Kriteriet for å komme på denne lista er enkelt og greit at artisten må komme fra Nordland, eller ha tydelige nordnorske røtter.

– Vi er opptatt av at kriteriet ikke skal utelukke noen åpenbare nordlandske artister bare fordi de for eksempel ikke lenger bor i Nordland, eller kanskje har blitt født i en annen by til tross for at de har bodd i Nordland eller vokst opp i Nordland, sier distriktsredaktør Eivind Undrum Jacobsen i NRK Nordland.

– Og så er vi opptatt av at det er folket sjøl som skal ha siste ord i saken, sier Jacobsen.

Vanskelig oppgave

Å plukke ut låtene tror juryen kommer til å bli veldig vanskelig.

– Det er gitt ut et stort lass med flotte, fine og gode låter i fylket. Det er når både tekst og melodi smelter sammen til en sterk enhet det låter aller best, og det fins hundrevis av låter som gjør akkurat det, sier Rune Slyngstad i Avisa Nordland.

Øivind Holthe er festivalsjef for Blåfrost på Rognan. Foto: Dag Pettersen / Avisa Nordland

Øivind Holthe i Blåfrost sier at musikk for hans del handler musikk om følelser,

– Når gode låter både skapes og formidles med kraft og troverdighet, så er det som om enkelte klorer seg fast i hjertet og aldri slipper taket.

– Jeg har blitt rørt til tårer av både Sondre Justad, Terje Nilsen, og Kari Bremnes, men hvordan skal vi eventuelt kunne velge vekk «Kjærlighetsvisa», «Nordnorsk Julesalme», «Graveyard Paradise» og alle de andre perlene der ute? Det blir nesten umulig å måtte velge ut de siste finale-kandidatene, sier Holthe som likevel gleder seg til en vanskelige oppgaven.

Ærefrykt

Gøran Aamodt i Parkenfestivalen sier det er med stor ærefrykt han har takket ja til dette.

Gøran Aamodt, festivalsjef for Parkenfestivalen i Bodø. Foto: Tone Gullaksen

– Jeg tar ikke lett på oppgaven og lover alle kandidater at jeg skal behandle deres bidrag med den største respekt. Det vanskeligste blir jo at det er så mange bra kandidater så dette blir en skikkelig «kill your darlings»-seanse, sier Aamodt.

En av oppgavene juryen får blir å sikre bredde i de låtene som velges ut, både med tanke på sjangre og alder.

Forslag til låter kan altså sendes inn til NRK Nordland i alle våre kanaler enten det er i sosiale medier eller på som e-post til nordland@nrk.no.

Du kan sende inn forslag allerede nå og fram til 4. november.