Nå skal juryen bestemme seg

Like viktig som stemmene for å kåre Årets Nordlending, er begrunnelsene som er sendt inn. Under følger noen av begrunnelsene som har kommet.

Hilde Flobergseter

– Dag og natt er hun med å jobber for at Andøya, Norge og ikke minst Nato skal ha overvåkningsfly i Barentshavet til enhver tid. Hennes engasjement er noe mange burde se til, hvordan hun ofrer sin egen fritid for fellesskapets beste.

– Det er veldig mange gode kandidater i år men Hilde får min stemme fordi hun kjemper for hele det lille samfunnet som på mange måter har fått ett dødsstøt. Dersom det er noen sjanser igjen for at Andenes Flystasjon ikke legges ned så er Hilde en av dem som har sørget for at den muligheten ennå er åpen.

Adrian Lund

– Det er i enhver sammenheng imponerende at et menneske som har slitt med forståelse av sin egen oppfattelse av sitt eget jeg i forhold til omverdenen og så våger å utfordre andres oppfatning av en selv med å vise hvem man er. Respekt!!

– En jordnær og god mann med begge føttene godt plantet på jorda. Han har nok hjulpet veldig mange ved å vise man klarer det man vil, selv med denne sykdommen. Han legger ikke skjul på at det kan være vanskelig, men han tar det med et smil. En mann å se opp til.

Terje Nilsen

– Han har gjort et flott comeback. «Nye låta» har masse humor, livsvisdom og musikalitet, vitner om godt kameratskap og noen av låtene kan man danse til! Terje Nilsen har også vist hvordan det kan gå an å snu livet til det bedre.

– Terje Nilsen en sliter som bare blir bedre og bedre med sin musikk. En klippe i Bodøs musikkliv. Sommeren starter ikke før man har hørt Mjelle. Han fortjener å bli Årets Nordlending

Sonja Djønne

– Det Sonja har fått til med Clima og senere med Heymat er bare fantastisk. På tross av at hun har hatt store utfordringer i forhold til sin meget syke sønn, har hun hatt overskudd til å både ta seg av han på en utrolig bra måte, og samtidig drevet firmaet til dit det er i dag. Finnes ingen grenser for hva Sonja er i stand til å oppnå, en «vaskeekte» nordlending!!

– Flott dame som tørr å satse og som viser at hun kan stå i en gründerprosess. Produktet er nyttig og med meget god kvalitet. Det er bærekraftig å kjøpe ordentlige ting som varer, framfor billigvarer som kastes etter kort tid. Så dette er også miljøvennlig jobbskaping.

Kjetil Paulsen

– En fantastisk mann som akkurat har gått av med pensjon. Sortland vil ikke bli det samme uten ham, og han har inspirert meg til å hjelpe mer i samfunnet.

– Kjetil er en av de hverdagsheltene som ikke har syntes så godt i mediebildet. Det er ofte slik med slike som han. I nesten 30 år har han plukket søppel i sitt nærmiljø slik at vi alle skulle få det trivelig rundt oss. Han har gitt oss hver dag, han har vært der, i regn og sol–sommer som vinter. Kjetil fortjener å vinne. Hadde verden hatt enda fler av hans kaliber.

Marion Anne Knutsen

– Alle har bidratt til lokalsamfunnet, gitt av seg selv, endret sine uvaner, endret folks holdninger til problemområder, men ingen utenom Marion har bidratt til at et så tabubelagt tema med så mange titalls overgrep er blitt avdekket, noe som har hjulpet de svakeste og mest sårbare i vårt samfunn.

– Den styrke hun har vist ved å så fram. Hensikten er jo å forhindre at flere blir utsatt for slike overgrep. Hun med flere har sikkert hatt en forferdelig tid mens dette pågikk. Hun er tøff og fortjener noe tilbake ifra samfunnet.

Morten Strøksnes

– Fordi han gjennom sine bøker og meningsytringer har vært en viktig og god eksponent for den nordnorske kultur, især kystkultur. I tillegg har Strøksnes vist seg å være en viktig stemme i samfunnsdebatten. Synes juryen var feig som ikke turte å nominere Strøksnes allerede i fjor!

– Har med sin bok klart å revitalisere interessen for havets dybde, bokstavelig talt. Havet har vært, og er, den aller fremste kilden til norsk velferd, kultur og identitet. Også Strøksnes sine samfunnskommentarer og brennende engasjement for viktige politiske saker burde tas med i betraktningen.

Kristin og Anna Holand

– Er for lite fokus på unge og psykiske påkjenninger innenfor forventninger til mestring i dagens samfunn. Det oppkonstruerte presset og forventninger som ungdom må forholde seg til er absolutt ikke sunt og gir mange ganger uheldige utfall. Det at disse søstrene viser at det er ok å ikke bestandig være best og at det er greit å ikke «vinne» hver gang for at man skal bli godtatt synes jeg er meget bra! Strålende jobb!

– Anna og Kristin er så fantastisk flinke, åpne, tøffe og fine, og bidrar til at flere kan være like åpne og tøffe om de mindre fine tingene i livet. Festivalen de laget i sommer var også utrolig bra, og vi i Steigen gleder oss allerede til neste gang!

Line Danielsen

– Beste kvinnelige fotballspiller i Nordland gjennom flere år. Talentfull på flere områder. Svært arbeidsom og treningsvillig. Lojal, utadvendt. Godt humør Tar spille og trenerjobben, studier og undervisning på strak arm. Kort sagt kjempejente.

– Hun er et forbilde for mange unge jenter, den innsatsen hun har gjort for IK Grand som fotballspiller og stiller opp for klubben og også utenfor klubben.

Marcus og Martinus

– De burde vinne fordi de er de beste guttene i hele verden. De fortjener det veldig mye. De får både barn og voksne til å bli glade. Og hvis en fan gråter kommer de bort og spør om det går bra og gir dem en klem. De er hyggelige mot fansen og alle andre mennesker. De gangene jeg har møtt Marcus og Martinus har de vært hyggelige og de beste dagene i hele mitt liv. De betyr alt for meg håper de vinner.

– De har en veldig stor fanbase og de er helt fantastisk flinke på det de holder på med. De er også veldig store idoler for mange og de hjelper mange som kanskje sliter litt med seg selv og med hverdagen. Både musikken og personligheten hjelper fans. Jeg har vært en av dem som har slitt litt med meg selv og de ha hjulpet meg veldig mye.