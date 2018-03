Nå kommer årets første salgstopp for polet: – Ta hensyn

– For de fleste nordmenn hører fritid og alkohol sammen, og det er en utfordring for mange barn, bemerker Ørnulf Thorbjørnsen i den frivillige rusforebyggende interesseorganisasjonen IOGT.

Påska nærmer seg, og med den årets første salgstopp for Vinmonopolet. Ifølge tall fra Vinmonopolet øker salget med rundt ti prosent, sammenlignet med ellers i året. De to andre toppene er sommer og jul.

– I jula har vi på mange måter klart å skape en forståelse for at det skal være en alkoholfri sone. Samtidig trenger vi å skape enda flere slike soner. Jeg håper vi kan bli enig om at det ikke skal være alkoholbruk rundt barn, sier Thorbjørnsen.

Ørnulf Thorbjørnsen i den frivillige rusforebyggende interesseorganisasjonen IOGT sier vi også i påska bør sette barna først. Foto: Anneli Strand Drevvatne / NRK

Merker økt pågang

Maria Strand hos Vinmonopolet i Bodø merker godt at påske betyr økt pågang. Hun gleder seg over at flere kunder finner veien til butikken.

– Vi ser at det er selges større kvantum til påske enn ellers. Noen er ute etter en god rødvin til påskelammet, mens andre ønsker seg litt bobler i glasset, forklarer Strand.

– Er påska like travel som jula?

– Det er nok mindre pågang enn i jula. Det henger nok sammen med at påska er kortere, samtidig som sosiale aktiviteter som julebord og selskap utenfor familien nok er vanligere i jula.

– Greit med et glass eller to

Sammen med kameraten Stig Fagervik, er Erlend Bendiksen innom Vinmonopolet i Bodø for å handle inn til påske. Og begge har fulle handlevogner.

Kameratene Stig Fagervik og Erlend Bendiksen har gjort unna påskehandlinga hos Vinmonopolet. De er opptatt av å ta hensyn til barna. Foto: Anneli Strand Drevvatne / NRK

– Jeg vil ha litt god rødvin å kose meg med. Jeg handler ikke bare til påske, men jeg skal ha et større selskap etter påske, forklarer Bendiksen.

– Jeg har handlet til påske, og har nok til litt utover våren også, ler Stig Fagervik.

Begge de to er opptatt av å ta hensyn til barna, også i påska.

– Jeg synes det er greit å ta et glass vin/øl eller to med barna til stede. Men å være synlig påvirket passer seg ikke med barna til stede. Det får heller være til man har barnevakt og drar på fest, understreker Fagervik.

Alkoholfri soner

Ørnulf Thorbjørnsen i IOGT sier det får være opp til enhver hva de kjøper på vinmonopolet. Han har følgende tips til voksne som skal tilbringe påska med barn.

– Jeg vil anbefale at man samler seg og spiller spill i stedet. Ser hverandre i øynene og nyter å være sammen. Og tar vare på barna!