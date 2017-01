– Når du holder dyr i fangenskap under andre forhold enn de er vant til, så vil du alltid få en risiko for at de utvikler nye sykdommer, sier Anne-Gjerd Gjevre i Veterinærinstituttet om bruken av rensefisk i norsk oppdrettsnæring.



De ti siste årene har bruken av rensefisk i bekjempelse av lakselus økt fra 700 000 til 26,5 millioner.

– Det er ingen overraskelse at denne bruken har ført til problemer med sykdom og velferd hos rensefiskene, sier Gjevre til NRK.

Flere sykdommer

I en artikkel i Norsk fiskeoppdrett, skriver Gjevre og kollega Brit Tørud at det har meldt seg flere sykdommer blant rensefisk etter hvert som bruken har økt. De slår derfor fast at det er på høy tid å lære mer om denne typen fisk.

«Vi må ha mer kunnskap om biologi og utviklingsstadier hos rensefisk. Og for å kunne gjennomføre en relevant sykdomsoppklaring, må vi først ha kunnskap om hva som er normalt for disse», skriver de i artikkelen.

Anne-Gerd Gjerve i Veterinærinstituttet.

Kan få store konsekvenser

Hvis ikke man gjør det i tide, kan nemlig fisken som brukes til å bekjempe en av de alvorligste sykdommene norsk oppdrettslaks står overfor, selv stå i fare for å utvikle alvorlige sykdommer.

– Ja, det er ikke umulig, sier Gjerve.



Lakselus er i dag en av de største utfordringene for norsk oppdrettsnæring. Det skyldes i første rekke at lusen er blitt motstandsdyktig mot kjemiske avlusningsmidler.

– Biologisk avlusing, slik som rensefisk, er i utgangspunktet en positiv tanke sammenlignet med for eksempel bruk av kjemikalier. Men utfordringen her er at det er snakk om et levende vesen, forklarer Gjerve.

Og det er nettopp den utfordringen Dyrevernalliansen er spesielt bekymret for.

For de fleste arter rensefisk er både billige, og kun nødvendige i små perioder av gangen. Dermed ender de opp som en slags "bruk- og kast"-løsning i mange anlegg.

Susanna Lybæk i Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansen slår alarm

– De brukes som et verktøy, og det er helt vanlig at alle sammen forsvinner i løpet av en produksjonssyklus. At en type fisk kan brukes som en forbruksvare for å garantere helsen til oppdrettslaks er direkte uetisk.

Og selv om utvikling av sykdommer kan true fremtidig oppdrettslaks, er det ikke det som er kjernen i bekymringen til Lybæk.

– Rensefisken brukes til å spise lakselus, og vi vet at den lider og dør i oppdrettsmerdene.

Hun mener det er feil at en art skal sløses med på den måten når man har for lite langsiktig kunnskap om den.

– Rensefisk betaler prisen for at norsk oppdrettsnæring ønsker å holde et høyt antall laks på minimalt med plass. I stedet for å ta tak i årsaken til luseproblemene, tvinges rensefisken inn i kryssilden, avslutter hun.