Naive politikere. Elendige bakgrunnssjekker. Skjulte prosesser.

Det er bare noe av kritikken som har kommet i etterkant av at Danny Hayes, som egentlig heter Keary D. Hayes, ble satt på talerstolen til Innovasjon Norge i juni. Der lovte han å investere milliarder av kroner i Bodø-samfunnet.

Så begynte det å skurre.

Typisk norsk å stole på folk

Prodekan Frode Soelberg ved Handelshøgskolen ved Nord universitet har fulgt saken tett. Han vil ikke si at saken preges av en naivitet, men at man har gått ut fra at man kan stole på folk, når man ikke kan det.

– Det er et kulturelt trekk ved Norge, og særlig i små byer som Bodø, at avtaler bygger på relasjoner og tillit. Da sjekkes ikke bakgrunn nok, sier Soelberg til NRK.

Han reagerer på at denne tilliten også ble gitt til Hayes da han ble invitert opp på talerstolen i Bodø av Innovasjon Norge, uten at det ble gjort grundige undersøkelser i forkant.

– Innovasjon Norge kunne avslørt Hayes på fem minutter om de ville. Her har de spilt kortene sine utrolig dårlig, og man burde kunne forvente mer av en så seriøs aktør.

Arne O. Holm mener sakens kjerne dreier seg om en kollektiv unnlatelsessynd, hele veien fra departementet og ned til Bodø kommune. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Det har også fått ansvarlig redaktør Arne O. Holm i den uavhengige avisen High North News til å reagere.

Han beskriver bakgrunnssjekken som elendig, og mener dette har handlet om at ønsket om å skape arbeidsplasser har vært større enn viktigheten av grundige bakgrunnssjekker.

Holm tror ikke det var tilfeldig at investorene så på Bodø.

– Små kommuner, små administrasjoner og mye ledig kraft har nok gjort Nord-Norge til et lettere bytte. Og Bodø er lett å få øye på internasjonalt, sier Holm til NRK.

Hayes' selskaper har inngått avtaler med blant andre fotballklubben Bodø/Glimt og Stormen Kulturhus. Holm mener de ikke forstår det helt banale ved saken.

– Bodø kommune har ikke blitt bedt om penger, så det er en annen kapital selskapet er ute etter. Men det å ha kulturhuset som deres referanse, det kan de tjene på, sier han.

Svar fra Innovasjon Norge Ekspandér faktaboks Pressevakt i Innovasjon Norge, Anne Line Kaxrud skriver følgende i en e-post til NRK tirsdag: Det er en av våre oppgaver å møte internasjonale investorer som vurderer Norge. Derfor var det riktig av oss å mtøe Hayes, selv om det ikke har ført til noen avtaler. Når Innovasjon Norge inviterer talere til arrangementer, er det ikke vanlig praksis å gjennomføre bakgrunnssjekk.

Hvem er han?

Men hvem er egentlig Danny Hayes?

Det tilhøreren under innovasjonssamling i Bodø i juni fikk høre, var at Hayes var president i stiftelsen Harvester Trust. Stiftelsen, som forvalter formuen til den styrtrike McCormick-familien fra Chicago, skal være god for mer enn to milliarder dollar.

Danny Hayes forteller tilhørerne at familien, som på slutten av 1800-tallet ble rike på den mekaniske innhøsteren, nå vil investere i smarte, miljøvennlige og bærekraftige byer. Og Bodø er plukket ut som pilotprosjekt.

Men å finne informasjon informasjon om Danny Hayes' person er ikke enkelt.

Et søk på internett gir ingen treff på Danny Hayes annet enn fra presseoppslagene etter at han plutselig dukker opp i Bodø.

NRK er kjent med at Danny Hayes opererer med flere ulike navn. Det er trolig derfor det ikke er mulig å finne informasjonen om han på internett før han plutselig altså dukket opp i Bodø.

Hayes virkelige navn skal være Keary D. Hayes, og er ifølge Avisa Nordland registrert med bosted-adresse i Beverly Hills, California.

Hans norskregistrerte selskaper er oppført med adresse på Tjuvholmen i Oslo. Da NRK snakker med Hayes den 22. august oppgir han å være i nettopp Oslo, og snart på farten til USA.

Selskapet ble vurdert som seriøst

I slutten av august gikk Rødt-leder Bjørnar Moxnes ut og krevde svar fra Næringsdepartementet, som eier Innovasjon Norge, om hvilken rolle de har hatt i kontakten mellom Bodø kommune og Harvester Trust.

Bjørnar Moxnes mener politikerne har vært for naive i møte med en tilsynelatende rik mann. Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

Fredag svarer næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen ba departementet om en sjekk av Harvester Trust i april. Invest in Norway, som er en del av Innovasjon Norge, vurderte selskapet som seriøst, og Bjarmann-Simonsen rådet deretter kommunen til å bidra til ønskede investeringer i Bodø.

Ifølge Røe Isaksen er ikke departementet kjent med hvem som introduserte Hayes for Bodø kommune.

Moxnes mener det burde vært et minstemål.

– Her er det snakk om et av de største infrastrukturprosjektene i Norge. Da synes jeg det er et minstemål at departementet sjekker om fyren er en svindler. Den kritiske sansen er vekk som dugg i sola, sier han til NRK tirsdag.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Danny Hayes' pressekontakt, men har foreløpig ikke fått noe svar.