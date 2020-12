Politiet henlegger sak om mulig brudd på taushetsplikt ved Helgelandssykehuset

Nordland politidistrikt har i høst etterforsket et mulig brudd på taushetsplikten ved Helgelandssykehuset.

Bruddet skulle bestå i at en intern rapport knyttet til tarmkirurgi var gitt til media, blant andre til Rana Blad.

Saken mot Helgelandssykehuset er nå henlagt, skriver Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Påtaleleder Stig Morten Løkkebakken i politiet i Nordland sier til NRK at det ikke er avdekket hvem som skal ha distribuert rapportene.

– Det gjør det vanskelig for oss å vurdere skyldgraden til dem som har distribuert, om de har onde hensikter eller annet, sier Løkkebakken til NRK.

Sykehuset ble anmeldt etter at rapporten ble lekket. Ifølge ham er det ikke grunn til å tro at det er Helgelandssykehuset selv som har delt fra rapportene.

Stig Morten Løkkebakken er påtaleleder i Nordland politidistrikt. Foto: Ola Helness / NRK

Politiet har derfor vurdert det at en foretaksstraff mot Helgelandssykehuset ikke er hensiktsmessig.

NRK forklarer Hva handler bråket i Helgelandssykehuset om? for svar Operasjoner I 2016–2019 ble 49 pasienter operert i Helgelandssykehuset Sandnessjøen og 105 pasienter operert i Helgelandssykehuset Mo i Rana. Alle operasjoner stanset I januar 2020 ble det avdekket unormalt høy dødelighet etter kreftoperasjoner ved Helgelandssykehuset. 12. januar ble alle planlagte kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen avlyst, med umiddelbar virkning. Eksterne evalueringer Etter at operasjonene kom i gang igjen ble det besluttet å gå gjennom journalene til alle pasienter operert for tykktarmskreft i Helgelandssykehuset i årene 2016–2019.

Samtidig ble det bestilt tre eksterne evalueringer av tarmkreftkirurgien ved sykehusene. Kvaliteten Tre eksterne fagrapporter har undersøkt kvaliteten på tarmkreftoperasjonene på Helgeland. «Urovekkende» To av disse rapportene fant urovekkende avvik ved operasjoner i Sandnessjøen siden 2016. Saken er sendt til Helsetilsynet. 12 tiltak: Helgelandssykehuset har nå laget en rapport med forslag til tiltak for å sikre kvaliteten fremover. Forrige kort Neste kort

– Det er heller ikke åpenbart at man kan karakterisere denne overtredelsen som grov, ettersom de opplysningene som fremkommer i rapporten ikke er spesielt personidentifiserende.

– Kan ikke se fra rapporten hvem det gjelde

Politiet har gjennomgått både avisartikkel og den nevnte rapporten.

– Hvor alvorlig ser politiet på at rapporter om interne forhold på sykehus blir delt med offentligheten?

– Anmeldelsen gikk på at det var delt personidentifiserende opplysninger, også knyttet til helseopplysninger. Vi vurderer det ut fra å ha lest rapportene til at disse er i nedre sjiktet., sier han.

Og utdyper:

– En kan ikke se direkte fra rapportene hvem dette gjelder. En må gjøre en del ekstra undersøkelser for å finne ut hvem dette i tilfelle skulle være. Den vanlige mannen i gata vil i utgangspunktet ikke kunne lese dette rett ut fra rapporten.