MS Richard With fikk tauverk i propellen – forårsaket mindre oljelekkasje

På vei til Hammerfest søndag morgen fikk MS Richard With drivende tauverk i propellen, som forårsaket en mindre oljelekkasje i en akslingshylse. Det bekrefter pressevakt i Hurtigruten Norge, Martin Henriksen.

– Det er veldig uheldig. Slike ting kan forårsake skade. For å være sikker på at man minimerer mulige utslipp til sjøs ble det besluttet at skipet skulle i havn for reparasjoner, sier Henriksen.

MS Richard With har derfor kansellert alle havner på sørgående seiling Kirkenes-Bergen og opp til Trondheim 3. til 10. april.

Det var i overkant av 220 gjester ombord. Skipet seilte til Tromsø og vil gå videre når skaden er reparert.

– Det er veldig beklagelig å måtte avlyse en seiling. Det avbryter folk sine ferieplaner og er en stor kostnad for rederiet.

Gjestene får tilbud om kompensasjon, ombooking eller tilgodebeløp.

MS Richard With gjenopptar vanlig rute fra Trondheim nord den 10, april.

Også MS Nordlys har ligget til kai i Brønnøysund siden lørdag ettermiddag og har enda ikke forlatt havnet.

Det skyldes problemer i den ene motoren. Teknisk mannskap var ombord på mandag for å feilsøke.

– De aller fleste ble med MS Nordkapp da det kom og fortsatte reisen med det. Ellers får passasjerer tilbud om enten å ombooke, tilgodebeløp eller refundert reisen.

Det var snakk om rundt 170 passasjerer som ble MS Nordkapp videre. De resterende har fått alternativ transport hjem eller dit de skulle.