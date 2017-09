Mistenkt for seksuallovbrudd

En person fra Helgeland er varetektsfengslet med brev og besøkskontroll mistenkt for seksuallovbrudd, skriver avisa Helgelendingen. Politiet sier at de er helt i startfasen av etterforskningen, og at de ikke ønsker å gå nærmere inn på detaljer i saken.