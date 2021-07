Espen og Tove er helt «off grid» – har solcellepanel og vindmølle i hagen

Espen og Tove Seierstad bor i Vestvågøy i Lofoten, i et av Norges mest miljøvennlige hjem.

Årlig inviterer de nysgjerrige folk på «åpen dag».

– Det er artig at folk bygger på lignende måte etter å ha vært hos oss, sier Espen Seierstad.

Mange lar seg inspirere. En ny undersøkelse fra Kantar viser at Lofotværinger er mer opptatt av klima og miljø enn gjennomsnittet i Norge.

74 prosent av de spurte i Lofoten mener at menneskelig aktivitet påvirker klimaet. Sammenlignet med 69 prosent i Ciceros landsomfattende undersøkelse fra 2019.

Tove og Espen Seierstad dyrker sine egne grønnsaker i kjøkkenhagen. De har også to høns og to hester. Parets fire barn er flyttet ut. Foto: Privat

Skreien flykter nordover

Det er ikke første gang Lofoten seiler høyt på miljøskåringer.

Jarle Werner Bjerke er klimaforsker på NINA. Han er ikke overrasket over resultatet.

– De har sett at skreien ikke lenger kommer til de faste områdene, og fått vite at skreien i fremtiden vil gyte lenger nordover. Og dette vil jo påvirke industrien betydelig.

Seniorforsker ved NINA Jarle Werner Bjerke, har forsket på klima- og miljøendringer i nordområdene. Foto: NINA

Mange frykter at skreien skal dra lenger nord i takt med at havet blir varmere, viser undersøkelsen.

22 prosent er «svært bekymret». 41 i prosent «noe bekymret».

Forskeren tror også at innbyggerne har fått med seg at Lofoten er ett av områdene i Norge som vil være mest utsatt for havnivåøkning i fremtiden.

Noe som vil ha store økonomiske konsekvenser.

For å få til et grønt skifte i regionen, er mye avhengig av at de viktigste næringene elektrifiseres, mener forskeren.

– Vi må elektrifisere langt mer, ikke bare biler på land, men også de store marine fartøyene. Først da klarer vi å få til det grønne skiftet.

Remi Solberg (Ap) er leder for Lofotrådet og ordfører i Vestvågøy kommune. Foto: Ole Marius Rørstad

Vil ha verdens reneste øysamfunn

Og det grønne skiftet er på vei.

Det forteller leder av Lofotrådet, Remi Solberg (Ap).

– Vi ønsker å bygge verdens reneste øysamfunn. Lofoten har alle forutsetninger for å ta en slik posisjon, mener han.

Målet er å kutte klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030. Det er alle kommunene i Lofoten enige om.

– Å gjennomføre det vi nå har satt oss fore, er helt nødvendig for at Lofoten skal fortsette å være i front innen alt fra reiseliv til fiskeri, havbruk og landbruk.

Men det er ikke bare politikerne som er villige til å kutte utslipp.

Hele 72 prosent av innbyggerne mener at de har et personlig ansvar for å redusere klimagassutslippene sine. Landsgjennomsnittet er på 67,5 prosent.

Fakta om spørreundersøkelsen Ekspandér faktaboks Lofotundersøkelsen ble gjennomført av Kantar Public på oppdrag for Lofotrådet/De Grønne Øyene 2030 i april 2021.

Et spørreskjema ble sendt ut til 13 690 mennesker over 18 år i Lofoten.

Hele 2559 personer svarte, noe som betyr en svarprosent på 18,7. Det er godt over den andelen som vanligvis svarer på denne typen undersøkelser.

Tallene er siden vektet slik at de blir mest mulig representative for kjønn, kommune og alder.

Med et så stort antall intervjuede, blir feilmarginen for resultatene samlet kun mellom 0,9 og 2,0 prosentpoeng.

Undersøkelsen ble finansiert med støtte fra Statsforvalteren i Nordland og Sparebank 68° Nord. Kilde: Kantar

En vindmølle er montert i bakgården til Lofotparet for å gi strøm under mørketiden. Foto: Espen Seierstad / ESPEN S. SEIERSTAD

Har egen vindmølle

I 2017 vant Espen og Tove Seierstad, kommunens miljøpris.

Det spesielle huset på Vestvågøy i Lofoten er «off-grid». Det betyr at det ikke er tilkoblet det offentlige strømnettet, vann eller avløp.

I hagen har paret en egen vindmølle. Solceller gir dem strøm i sommerhalvåret. Nok til å lade elektronisk utstyr og vaske klær.

– Hovedenergien vår er ved. Den brukes til oppvarming av vann og vannbåren varme. Og vi har en vedovn til å lage mat.

Ved blir brukt som hovedkilde til energi. Kretsløpshuset håndteres selv avløp av næringsstoffer i gråvann og toalett. Foto: Espen S. Seierstad / Espen S. Seierstad

– Mangler kompetanse

Undersøkelsen viser at bare én prosent av innbyggerne produserer egen energi. Men 15 prosent ønsker å gjøre dette i fremtiden.

Det er seks år siden paret fra Lofoten startet prosessen med å bygge økohuset. På den tiden savnet de noen å sparre med.

– Det manglet kompetanse i fagmiljøene. Spesielt innen bygg og avløp. Det var ingen å spørre om hvordan man bygger miljøvennlig.

Nå håper de faginstansene er blitt mer oppdaterte. Og at det blir lettere for innbyggere som ønsker å leve mer miljøvennlig i fremtiden.