Denne fuglen kan stoppe millionsatsing og hundrevis av arbeidsplassar

Begrunnelsen for vår innsigelse til planen ligger i de viktige naturinteressene på stedet, men hvor allmenne friluftslivshensyn også er tillagt vekt. Etter vår vurdering danner de ulike rødlistede naturtypene («Åpen grunnlendt kalkrik mark i sørboreal sone», «Naturbeitemark» og «Strandeng»), sammen med bløtbunnsområdet i strandsonen en variasjon og tetthet av naturtyper som er viktig å ta vare på for fremtiden. Vi har vurdert disse miljøverdiene å være av nasjonal eller vesentlig regional verdi, og at tap og vesentlig forringelse av slike viktige forekomster raskt vil komme i konflikt med nasjonale og internasjonale mål for naturmangfoldet, jf. s 2-7 i vedlagt brev.

Statsforvalteren erkjenner at det her foreligger betydelige lokale samfunnsinteresser, og at realiseringen av planen åpenbart vil kunne gi lokale ringvirkninger. I avveiningen av de ulike interessene har vi imidlertid kommet frem til at de registrerte naturverdiene er såpass tungtveiende at innsigelsen bør inngis selv mot en arealplan som tilrettelegger for tiltak av samfunnsmessig betydning i et slikt omfang som det her er snakk om. Planen berører med andre ord såpass sterke nasjonale miljøverdier som etter plan- og bygningslovens intensjon ikke nødvendigvis ligger innenfor rammen av det lokale selvstyret å avgjøre.

Innsigelsesordningen representerer en begrensning i kommunenes adgang til selv å vedta arealdisponeringsplaner med endelig rettsvirkning. Når det gjelder status for reguleringsplanen for Toft, forberedes den nå av oss for oversendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Dette etter at Brønnøy kommune den 12.05.21 vedtok planen med innsigelse. Normalt skal foretas mekling i innsigelsessaker. Dette kan imidlertid unnlates hvor begge parter mener at dette ikke har noen hensikt, noe som er vurdert å være tilfellet i denne saken.

Ole Christian Skogstad, seniorrådgiver ved Statsforvalteren i Nordland.