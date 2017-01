– Nå står jeg ved Sørelva på nordsiden av Saltfjellet og her er veien helt stengt. Det står en lang rekke med vogntog sammen meg her, sier Solvoll på telefon til NRK.

– Jeg har kjørt over Saltfjellet i 30 år, men har aldri sett vinden så sterk som nå. I perioder er det virkelig ille, fortsetter han.

Solvoll er på vei til Sømna med melk, og har fortsatt mange timer igjen.

– Hva gjør nå?

– Jeg sitter nå her og slapper av. Det er mange personbiler som har snudd, men vi yrkessjåfører må jo frem. Det ser ut som vi blir stående her en stund.

Det blåser i Lofoten og her alle busser innstilt i dag. Foto: Tommy Johansen

Flere stengte fjelloverganger

E6 over Saltfjellet er stengt, og ferjer ligger til kai i påvente av at stormen skal gi seg. Det er glatte veier og vanskelige kjøreforhold på enn rekke strekninger nord i landet.

Meteorologene la ut dette bildet på Twitter i ettermiddag. Full storm flere steder og vindkast på over 30 m/s (tallene i rød boks = vindkast). Foto: Meteorologene

Når NRK ringer til Vegtrafikksentralen i Mosjøen ringer det omtrent på alle telefoner på en gang.

– Her er det travelt for å si det mildt, sier trafikkoperatør Christer Berntsen.

– Her går det i ett. Det er veldig mye som ikke går som det skal i trafikken i Nordland, men det er problemer i Troms og Finnmark også, fortsetter han.

– Det er kanskje ikke så lett å oppsummere alt som er stengt?

– Nei, men kort oppsummert er det flere fjelloverganger som er stengt. I tillegg er det forsinkelser i ferge- og flytrafikken, sier Berntsen.

Autovernet berga denne bussen fra å havne på havet ved Myrlandshaugen i Gratangen. Du trenger javascript for å se video. Autovernet berga denne bussen fra å havne på havet ved Myrlandshaugen i Gratangen.

Orkan styrke

Vakthavende meteorolog Justyna Wodziczko forteller at det har blåst veldig mye mange steder i Nord-Norge i dag.

På Kvaløyfjellet i Sømna er det målt 38,8 meter per sekund på det meste. Grensen for orkan går ved 32,7 meter per sekund.

Meteorolog Justyna Wodziczko forteller at nærmeste målestasjon ved Saltfjellet er Lønsdal. – Men den ligger litt i le, så her har vi ikke målt mer enn 14–15 m/s som sterkeste middelvind i dag. Foto: MET

På spørsmål om hvor det har blåst mest, trekker Wodziczko foruten Sømna fram blant annet Våtvikfjellet (Gildeskål) med 32,6 meter per sekund, Helligvær (Bodø) 25 m/s, Bø i Vesterålen med 25,6 m/s og Hekkingen (Troms) 28 m/s.

I Finnmark er det målt 23 m/s i Fruholmen.

– Utover ettermiddagen og kvelden ventes fortsatt kraftige byger. Lavtrykket som skaper mye vind trekker nordøst, og det er ventet at vinden kommer til å minke litt.

Men utover kvelden og natta kan det fremdeles bli ganske så vindfullt mange steder. Det er fare for sterk kuling utsatte steder, og kraftige vindkast.

– Fredag kan det bli opp til liten storm i Troms og Finnmark. Vinden minker gradvis utover fredag ettermiddag og inn i helgen, men det blir fortsatt en god del nedbør.

